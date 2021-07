Les routes de la musique cet été avec André Manoukian. Ce matin, on se laisse entraîner par un chaman...

Le chaman ou maître de cérémonie est celui qui chante et qui danse © Getty / Werner Forman/Universal Images

Les premiers rappeurs ? Années 1980 ou fin des années 1970 ? 50 000 ans avant Jésus-Christ ! Quand les premiers rappeurs, à la fin des années 1970, se baptisent MC, Maître de cérémonie, savent-ils qu'ils perpétuent un geste archétypal n" dans la nuit ?

Aux premières heures du hip hop, le MC était le chauffeur de salle qui, à coups d'impros et d'onomatopées, préparait l'arrivée du DJ et se distinguait par son flow, sa manière de phraser et de rythmer les mots.

Dans les premières sociétés humaines, le maître de cérémonie est le sorcier. En proférant des incantations, il se fait l'intercesseur entre les hommes et les forces de la nature. Il implore la clémence des éléments. Il parle aux esprits des animaux représentés sur les murs des grottes. Il leur demande pardon à l'avance pour les vies qu'il va prendre. Puis, il les remercie de ce transfert d'énergie.

L'homme des temps premiers vit dans un environnement hostile qu'il doit maîtriser

Première mission : identifier le danger. Comme son odorat est limité, il va développer l'ouïe pour se repérer dans la forêt. L'Environnement sonore est une mine de renseignements.

Les cris des oiseaux, le brame du cerf, le hurlement du loup lui indiquent la nature agressive ou amicale du monde qui l'entoure.

Certains hommes ont plus d'aptitudes que d'autres pour ressentir les données précieuses que charrient le vent les vibrations de la terre ou le vol d'hirondelles. L'homme chargé d'interpréter des signes et de guider les guerriers à aiguiser ses facultés sensitives et celle-ci lui confère une autorité supérieure à celle que les guerriers obtiennent par la force. Il va avoir un statut spécial dans la tribu. C'est le chamane.

Chamane en iakoute, cela veut dire "celui qui danse, qui joue du tambour pour parler aux esprits". Le tambour est l'instrument de son pouvoir.

La suite est à écouter...