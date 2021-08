Si on dit "jouer de la musique", c'est parce qu'il faut s'amuser avec son instrument. Mais parfois, on l'oublie.

L'art de l'impro : dans le jazz, mais dans la musique classique aussi © Getty / AleksandarGeorgiev

Les grands compositeurs classiques dont les bustes de plâtres surveillent les dictées musicales de nos bambins dans les conservatoires étaient de joyeux jazzmen qui maniaient l'impro' avec autant de virtuosité que l'écriture.

Si Bach était capable d'improviser une fugue à quatre voix, il considérait néanmoins la fugue comme un art de l'écriture. Enlacer les différentes mélodies, les croiser, les décroiser, les développer exige un compas infaillible. La portée devient le cadre d'une géométrie sonore où l'œil travaille autant que l'oreille pour tracer des architectures complexes dans des jeux de miroirs sans fin.

Bach fustigeait les chevaliers du clavier qui se servaient de leur piano pour composer. Lui quand il composait, il se mettait à sa table. Mais quand il était derrière un clavier, il improvisait.

L'écrit et l'oral

Il ne s'agit pas d'une épreuve du bac, mais de deux chemins bien distincts pour apprendre la musique. Celui qui maîtrise les deux est un musicien accompli, heureux. Celui qui ne connaît qu'un chemin est amputé de sa moitié et la cherchera toute sa vie.

La musique est avant tout un art oral. Que dit on d'une personne douée pour la musique ? Qu'elle a de l'oreille. Jouer une mélodie d'oreille, cela veut dire pouvoir la reproduire de mémoire après l'avoir entendue.

Le jeune Mozart, à 14 ans, a rejoué dans son intégralité le Miserere d'Allegri après l'avoir entendu une seule fois à la chapelle Sixtine, alors que cette œuvre était jalousement gardé par le Vatican et que toute tentative de copie pouvait valoir l'excommunication.

Les systèmes d'écriture musicale ont avant tout été inventés pour qu'une musique : ne s'oublie pas.

Le plus vieux systèmes de notation est le chant hourrite qui date de 1400 avant Jésus-Christ. Des papyrus de 400 avant Jésus-Christ nous donnent un aperçu de la musique des Grecs, jusqu'à ce que Guido d'Arezzo, au onzième siècle, fixe la gamme sur une portée de cinq lignes.

Selim III sultan de Turquie en 1806, se lamentait de n'avoir pas de système de notation pour retranscrire la musique ottomane. Il confia cette tâche à un compositeur arménien qui sauva la musique ottomane.

Quand on lisait une partition, si on aimait le thème, on s'en emparait naturellement, en improvisant dessus

. On l'éprouvait, on l'apprivoisait, on jouait au sens littéral du terme, on savourait une tournure en la transposant comme on ferait un commentaire sur une poésie.

Aujourd'hui, un pianiste classique est incapable d'improviser sur "Au clair de la Lune"

Et ça n'est pas normal au vu de sa technique et du savoir qu'il a engrangé. Ce désapprentissage organisé date du XIXe siècle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va désapprendre sciemment une technique.

Deux pianistes, l'un joue Chopin par cœur, l'autre improvise du jazz. La zone du cerveau mobilisée chez le pianiste classique est la zone de la lecture située dans le lobe temporal gauche. La zone du cerveau du jazzman qui improvise est celle des mathématiques et de la représentation dans l'espace.

Elle est située dans le lobe frontal. C'est la zone qui s'est le plus développée depuis les primates jusqu'aux hominidés. En privant les musiciens de leur capacité à s'exprimer librement, c'est comme si on leur a enlevé la moitié de leur cerveau...

Au dix-neuvième siècle, en même temps qu'on désapprendre l'improvisation aux musiciens, on va sacraliser le compositeur, on en fait une superstar

On le met au sommet de la pyramide et les musiciens se retrouvent tout en bas. Ils ne font que lire. Qu'elle que soit leur virtuosité, ils n'ont plus les moyens de l'exprimer.

Imaginez deux personnes qui se rencontrent, qui sont incapables d'avoir une conversation sans lire un texte écrit par une autre personne.

Cette stratégie pyramidale des apprentissages s'étend à toute l'Europe et préfigure la société industrielle.

Il y en a un qui pense et les autres qui exécutent, mais la musique n'aime pas qu'on l'enferme. Alors elle a traversé l'Atlantique et grâce à des enfants d'esclaves africains, elle s'est libérée de ses jougs pour reprendre les chemins de l'improvisation à travers une des plus belles musiques du monde : le jazz !