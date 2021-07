Ce matin, quelques explications sur le chaos en musique... il y a des notes qui s'aiment et d'autres qui se détestent. Ecouter ces dernières peut faire mal à la tête. Dans les civilisations, polythéistes, le dieu en charge de la musique, devait en plus de divertir harmoniser.

Une histoire de l'harmonie © Getty / fotograzia

Orphée chez les Grecs et Osiris chez les Egyptiens étaient allés jusqu'en enfer pour revenir avec une vision plus éclairée et accomplir leur mission civilisatrice.

Le chant d'Orphée ramollissaient les pierres, charmaient les bêtes féroces, faisait taire les oiseaux et les cascades... Osiris pacifia l'Egypte avec sa harpe en apportant sa civilisation dans les coins les plus reculés. Tous deux apportaient à la nature la bénédiction surnaturelle de l'art.

Grâce à l'harmonie, ils transformèrent le chaos (désordre) en cosmos (ordre)

La suite est à écouter...