A Paris sont organisées de nombreuses animations dans les cimetières samedi 2 juin, et Tanguy Pastureau explique les détails de ce qu'il s'y passera.

Demain à Paris, il va y avoir plein d'animations dans les cimetières. C'est le Printemps des Cimetières, organisé par la mairie de Paris. Je pense qu'Anne Hidalgo est devenue folle et que personne nous le dit. Quand elle sort, ils la shootent au Valium puis Gérald Dahan se tient derrière et fait sa voix, donc mal. Paris, c'est devenu un vaste terrain de jeu. Avant sur les quais on roulait, maintenant on joue aux boules et en haut de la Tour Montparnasse, ils ont mis une piscine à balles géante. Donc la maire de Paris, équivalent local de Patrick Sébastien mais sans la nuque longue de gitan, s'est dit "il y a encore un endroit où on s'éclate pas, l'ambiance est nulle, pas un toro piscine ni une course en sac, ce sont les cimetières, un chat-bite autour de la tombe de Molière, ça aurait de la gueule". Elle appelle Tex, qui est au chômage, c'est-à-dire que toute la journée il joue à pouet pouet camion avec sa femme, qui n'en peut plus, elle a trouvé sur le darknet des tchetchènes pour le découper vivant à la scie à bois, et lui dit "Texounet, je veux de la jaille, du cotillon, appelle Bézu". Tex répond "il est mort, il est au Père Lachaise". Hidalgo dit "cool, fais-moi une grosse queueleuleu en son hommage, on va s'éclater". Tex relance tous ses contacts dans l'humour, Philippe Corti, la bande à Basile, El Chato, Zahia pour le bière-pong à poil et Eric Ciotti, en leur disant "fini le recueillement, la mort c'est has-been, Patrick Topaloff nous regarde de là-haut, ça va être la fiesta !".

Et donc est né le printemps des cimetières, avec plein d'animations, parce qu'un endroit où règnent le silence, le recueillement, c'est encore trop pour nos élus. Il faut que partout on s'amuse. S'ils voient Jean-Pierre Bacri la mine défaite à la terrasse des 2 Magots, ils le kidnappent et le relâchent à Disneyland avec Eddy de Pretto, Isabelle Huppert et 4 Pokemon déjà capturés. Ainsi, demain au Père Lachaise, le carré VIP de la mort, il y a tout le monde, Apollinaire, Balzac, Racine, Proust, vous y faites entrer Didier Deschamps il vous dit "et sinon est-ce qu'il y a des gens connus ?". Il y a un funéral pursuit, un quizz autour de la mort. A 11h il y a promenade musicale, on se balade entre les sépultures en musique, fini le repos éternel. Même une fois clamsés, les mecs se farcissent la fête de la musique ! Ca ne vaut plus le coup de mourir, moi j'ai signé hier avec Satan un pacte pour vivre éternellement, le même papier qu'Aznavour. Au cimetière du Montparnasse, il y a un stand sur la biodiversité, il se situe entre le stand vivre ensemble et le stand solidarité migrants, c'est Paris. Dans le cimetière de Passy est organisée une randonnée pédestre. Si vous n'avez pas la condition physique et que vous mourrez, le côté pratique, c'est qu'il y a tout sur place, on ouvre un tombeau, on vous colle dedans, on referme