Le monde se divise en trois catégories de gens, Tanguy nous explique

Oui, il y a les écolos, qui trient leurs déchets, font pipi dans la douche, caca dans la baignoire pour les plus âgés. Il y a les super-riches, patron de GAFA, blogueuse mode, Jean-Luc Mélenchon, qui polluent à cause de leur mode de vie, sur un Cambrai-Arras ils choisissent l’avion. Et les super-riches écolos, Zaz, Christophe Maé, qui vendent à fond mais peuvent vivre 30 jours en tente Quechua dans la Baie de Somme ou dans les poils de torse de Daniel Morin.

L’écolo comme le super-riche ont une allure vulgaire, l’écolo est velu, laid, il porte des fringues en toile, c’est une sorte d’immense basket Converse, mais qui pue plus. Le super-riche, lui, s’est refait la tronche, dans Silvio Berlusconi, par exemple, il y a plus de plastique que dans l’océan Atlantique, s’il croise une tortue de mer, par réflexe, elle va tenter de le gober. Ce qui est à peu près le seul truc vaguement sexuel qu’il n’ait pas fait dans sa vie, ça et se faire mordiller les tétons par un alligator. Le super-riche, enfin, porte des habits avec la marque écrite en grand et en doré dessus, Armani, Dior, ou Énorme Yacht, c’est comme Petit Bateau mais pour les riches, on peut mettre 14 fesses dans chaque culotte.

Bref, ces gens n’avaient rien en commun, mais c’est fini, nous sommes unis, we are all one, parce que justement le 1er yacht solaire vient d’être lancé. Le principe du yacht est simple, c’est comme une embarcation de migrants mais avec 700 personnes de moins dessus et pas un noir. Dans le port à St-Trop, les touristes admirent les yachts, sur lesquels végètent des vieux beaux qui se sont fait bifler par le soleil et de sombres pétasses à qui François Ruffin coupera la tête lors de sa victoire en 2022. Jusqu’alors, il n’y avait rien de moins écolo que le yacht, un gros bateau qui sert juste pour son propriétaire à compenser un pénis HS, les mecs montés comme des ânes, ne cherchez pas, font de l’optimiste. Ce qui est d’autant plus étrange qu’en général ils ont 7 ans ½, mais avec la bouffe industrielle, leur corps part en sucette, j’ai un petit-neveu qui adore les crêpes surgelées, il a déjà 4 bras, ce qui fait qu’il peut mettre encore plus de crêpes surgelées dans le caddie la fois d’après, et ainsi de suite.

Le yacht solaire est fabriqué à Singapour et a sur le toit 30 panneaux solaires, ce qui fait que si tatie y met sa serviette, à la 1ère éclaircie elle part en torche et le soir on peut la faire en tapas. Ce yacht parcourt sans essence 185 kms par jour, soit la distance qui sépare le corps de Didier Raoult, sur terre, de l’esprit de Didier Raoult, au-dessus des nuages, la 1ère à droite, à côté de Dieu. Le bateau, en plus, récupère l’eau générée par la clim, si en plein Pacifique on la met à 14 degrés ensuite on peut faire cuire des nouilles, enfin on va pouvoir vivre comme Jeff Bezos et faire du bien à la planète.

Et je crois vraiment que l’avenir de l’humanité, c’est ça, la décroissance, les ZAD, vas-y que je te donne du persil de mon potager en échange tu me prêtes ta nièce, c’est fini. Ca fait rêver qui, Yannick Jadot, à part Yannick Jadot ? Nicolas Hulot qui chouine, Greta Thunberg qui crie, c’est trop d’émotions, qu’on leur file du Xanax, l’écologie, c’est le yacht solaire, la Porsche à roue à aubes, la villa néo-Renaissance à batterie de vélo. Pardon, mais des copeaux de bois dans une cuvette en or, c’est autre chose que la cabane dans le jardin de Brune Poirson.

Je propose donc à Emmanuel Macron qu’il lance un grand plan luxe, avec un chèque d’aide offert à chaque français de 4 millions d’euros à investir soit dans un Hummer à moteur compost soit dans un jet privé qui fonctionne aux algues séchées. Personne n’a envie de pioncer dans une yourte comme un pouilleux, donc je le dis : plus de libéralisme pour une planète plus verte !