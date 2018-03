Les Français sont de plus en plus nombreux sur les sites de rencontres, et cela n'a pas échappé à Tanguy Pastureau.

L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, à part Pierre Laurent, secrétaire national du PC qui chaque année renouvelle la carte d'adhérent du dernier communiste, lui-même. Etre seul, c'est nul, sans Sloane, Peter se serait retrouvé comme un con à chanter "Besoin de rien, envie de moi-même", et ça aurait été une chanson trash sur la masturbation. Sans Delafon, sur les cuvettes des WC il y aurait juste eu écrit Jacob, et les antisémites, qui représentent une part non négligeable de la population, auraient acheté Villeroy et Boch. Dans Titanic, sans Jack, Rose ça aurait juste été une cinglée qui fait l'étoile de mer en solo à la proue du navire en attendant un gros glaçon à mettre dans son gin to. Dans Dirty Dancing, s'il n'y avait pas eu Bébé, l'autre danseur, là, il allait voir dans un coin, il y avait personne, et pour pas perdre la face il aurait fait semblant de mesurer l'angle en disant qu'il pensait y installer un guéridon. Donc être deux, c'est mieux, l'hiver dans le lit, on se colle contre l'autre pour avoir chaud, sauf la femme de DSK parce que si elle fait ça elle se brûle. Même vous, Daniel et Leila, si ça marche c'est parce que vous êtes deux, vous vous complétez, un avec pilosité, un sans, une avec bagage culturel, un sans, et l'un des deux avec un gros salaire.

Seulement dans la vraie vie, on ne fait plus que se croiser. Il y a peu Cali, ici présent, a même quitté un plateau télé où il y avait Eric Zemmour, au lieu de laisser sa chance à la rencontre, un type de gauche, un de droite, en faisant la moyenne, on obtenait un petit couple centriste, sorte de Bayrou à deux têtes, c'est dommage. Non, les gens ne se rencontrent plus, car ils sont occupés à regarder tomber les notifications pushs sur leur portable, 10h21 morandini.com, "Urgent – Scandale dans l'Amour est dans le Pré, un paysan zoophile renonce au week-end avec ses prétendantes et s'enfuit avec Fifi, sa génisse". 11h40 l'Obs.com, "Macron est-il de droite ?", 14h11 Le Figaro, "Macron est-il de gauche ?", 17h35 Egalité et Réconcialiation, "Macron est-il franc-maçon ?", 20h58, Hot Video.com, "Macron est-il un bon coup, toutes ses conquêtes racontent, aussi bien Brigitte, que Brigitte et Brigitte", donc on a la tronche dans son 06, on a plus le temps de draguer la gueuse ou de tripoter le bestiau. Résultat, les français, c'est-à-dire nous tous sauf Marina Rollman qui n'est pas concernée par nos problèmes de couple, elle est suisse, et là-bas ça y va, parce qu'à part la brouette de Lausanne il y a rien à faire, c'est comme la brouette chez nous mais avec de l'argent plein la brouette, bref, les français vont sur des sites de rencontres!