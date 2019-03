Tanguy nous parle de la puberté précoce parce que ça y est, son corps est en train de changer. Il a réalisé ça ce matin en se regardant dans le miroir, mais ça fait 3 jours qu'il mange au resto, donc il est possible qu'il ai juste pris un peu de bide. Par contre, de plus en plus de fillettes sont concernées...

Tanguy, la puberté est un moment difficile.

Oui, Daniel, et j'imagine la stupéfaction qui fût la vôtre en 61 lorsque le garçon adorable que vous étiez, jeune boy-scout habillé d'une chemisette et rien d'autre, sur les conseils du prêtre chargé du groupe, qui ne vous demandait pas de l'appeler "mon père" mais "ma grosse loute", est devenu ce mec velu au goût de musc, incarnation d'une virilité exacerbée qui en 2019 fait suer de désir les créatifs des déos Axe pour Homme.

La puberté, c'est un moment difficile, et quand ça arrivera à Gérald Darmanin, une fois qu'il aura pris de l'âge, il fera moins son Mickey. Parce que d'un coup, on passe du corps de Cyril Féraud à celui de Philippe Etchebest, avec dans le corps les hormones qui se culbutent, ce qui entraine des éruptions cutanées proches de celle du Vésuve en 79, pas 1979, là c'était juste C. Jérôme qui s'était percé un bouton, Dalida, qui était en face, s'était pris le pus dans l'œil, ce qui avait provoqué chez elle un léger strabisme irrémédiable, 79 tout court.

Mais bref, il faut en passer par là, et pour les parents, dire adieu à l'enfant qu'on a tant aimé, avec son petit nez, ses petits yeux, et appréhender l'ado qu'il est devenu, avec son grand nez tordu, ses dents défoncées par le Tubble Gum et ses yeux rougis par le shit, c'est pour ça que les gens prennent des hamsters, parce qu'ils vieillissent mieux que les humains. Si Jordy, Dur dur d'être un bébé, avait été un hamster, là il serait toujours à la télé en train de tourner dans une roue, ce qui après tout n'est pas plus con que le tirage de l'Euromillions. Pardon de le dire, j'adore et Jean-Pierre Foucault et l'argent, mais c'est une réalité.

Donc avant, la puberté survenait vers de 12-13 ans, les fillettes se mettaient à hurler "maman, je saigne, je dois m'être blessée, comment j'ai pu me blesser là, si encore j'étais tombée sur un barbelé en tentant de passer en Europe, je comprendrais, mais nous ne sommes pas des migrants, maman", et la mère répondait "faut qu'on parle, assieds-toi". Quand moi ça m'est arrivé, en 89, mes parents ont pris le temps de m'écouter, m'ont conseillé une marque de serviettes, ce qui n'a servi à rien, puisqu'en fait je m'étais vraiment blessé sur un barbelé, j'étais en Bretagne, voulu caresser une vache dans un champ, j'ai glissé.

Mais là, en quelques années, l'âge de la puberté a baissé, selon une étude de l'Université de Berkeley, en Californie, qui pond 10 études la semaine, autant la fac de Cergy-Pontaine, ils ne foutent rien, autant à Berkeley, ils bûchent tels des philippins sous stéroïdes. Et selon ces médecins, l'âge de l'apparition des seins chez les filles, ce qui est super, parce que ça ouvre la voie aux émissions de télé-réalité, était en 80 de 11,2 ans, en 97 de 9,9, et là, on a de plus en plus de cas de puberté précoce, c'est-à-dire qu'à 8 ans, des gamines ont le corps d'Audrey Fleurot, les pervers à la sortie de l'école ne leur offrent pas de bonbons, mais des clopes, ce qui est terrible pour leur santé.

Sont mis en cause les perturbateurs endocriniens, que contiennent shampoings, gels douches, cosmétiques, donc à part pour Michel Houellebecq qui se lave peu, sa puberté est survenue à l'âge de 42 ans, tous les gosses sont concernés. Des expériences ont été menées sur des rats, on les a exposé à des shampoings, les mâles ont eu par contre des retards pubertaires, ils restaient bloqués en enfance, toute la journée ils scotchaient devant le DVD du film Ratatouille.

