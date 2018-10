Kanye West, c'est fini, il ne s'appelle plus comme ça, il a changé de nom, ce n'est plus Kanye...

... c'est Ye tout court, Y.E ce qui est super s'il fait l'Olympia parce que les mecs n'auront que 2 lettres à accrocher et pourront repartir pioncer. Alors que quand c'est Hubert-Félix Thiéfaine qui passe, ils en ont pour 3 jours à galérer en disant "ce connard peut pas juste s'appeler Hubert ?", alors que non, puisque des gens tenteraient de monter dessus en négociant le prix de la course.

Pourquoi Kanye West s'appelle-t-il Ye, et bien d'abord parce que c'était déjà son surnom, c'est comme si Nicole Belloubet décidait de s'appeler "l'autre là, tu sais, la ministre de je sais plus quoi". Et aussi, selon lui, parce que Ye est le mot le plus utilisé dans la Bible, c'est-à-dire que s'il avait lu Freud, il se serait appelé surmoi. Dans le rap, ça se fait communément, Snoop Dogg, en 2013, s'est rebaptisé Snoop Lion parce qu'il sortait un album reggae, le jour où il se met au biniou du côté de Concarneau, il s'appelle Snoop Mouette. Et Puff Daddy est devenu P.Diddy, puis Diddy, puis P, juste le P, les gens disaient "ce soir je vais voir un concert de P", ce qui ne faisait envie à personne, et l'an dernier, il a annoncé qu'il fallait l'appeler Brother Love, frère amour, en général avec un blaze comme ça tu finis chez Hare Krishna à distribuer à la sortie du métro des tracts avec dessus des têtes d'éléphants roses-vertes en train de jouer de la flûte.

Et le public n'arrive plus à suivre, Terence Trent d'Arby, par exemple, TTDA, c'était comme PPDA mais avec du groove et des cheveux, le chanteur R'n'B de l'année 87, a pété un câble et a dit un jour "appelez-moi Sananda Maitreya", les gens ont pensé "houlà, il est perché", c'est parce qu'on ne connaissait pas encore Arielle Dombasle, et ils se sont cassés.

Donc ce week-end, Kanye West, enfin Ye, a redit qu'il était intéressé par l'élection présidentielle de 2020, il va peut-être y aller, et à côté, Trump niveau équilibre mental, c'est Boris Cyrulnik qui viendrait de se taper une séance de zen avec des moines thaï à sandalettes, il peut faire la couv de Psychologies Magazine avec le titre "être posé et calme dans un rapport serein au monde".

Parce qu'il est barré Ye, déjà, il est convaincu d'être Dieu, et ça, c'est un signe de folie pure, les gens qui chez nous pensent comme ça finissent soi à Sainte-Anne soit à l'Elysée. Et samedi, il était invité du Saturday Night Live, c'est comme nos talk-shows à nous mais avec des auteurs, et là il est apparu déguisé en bouteille d'eau, si Depardieu a vu le truc en live il a dû se dire "mais qu'est-ce que c'est ?". Il est totalement fou, ce qui est le propre des artistes.

