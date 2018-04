D'ici 2080, de nombreuses espèces vont disparaître. Tanguy Pastureau en recense quelques unes...

D'ici 2080, de nombreuses espèces vont disparaitre de la surface de la terre. A cause du changement climatique, ce phénomène qui fait qu'en juin à Paris il fait parfois 38 degrés, ce qui est affreux parce qu'à 14h on pue la sueur, au lieu de 16h normalement. La Californie est en train de se transformer en désert. Il fait tellement chaud qu'à L.A, les gangs font la paix par flemme de se tirer dessus. Et l'ensemble des températures du globe flambe. D'ici 20 ans, l'Islande, c'est Punta Cana, Bjork se sera mise au reggaeton, tandis qu'au Danemark Lars Von Trier se fera appeler Pedro. Bref, nous, grâce à Darty qui vend des clims, on va encore survivre 100 ans, 140 pour Michel Drucker ! Mais les animaux, ces êtres plus beaux que nous et dont le modèle social est supérieur au nôtre, je pense aux bonobos, si l'ensemble des cheminots faisait l'amour à Macron en lui disant "tu vois que parfois on part à l'heure mon gros loup" celui-ci, épanoui bien qu'épuisé, renoncerait à modifier leur statut, les animaux, donc, vont y passer. En 2080, alors que Gérard Collomb annoncera sa retraite pour dans 2 ans, 50% des espèces pourraient avoir disparu. Selon le WWF, si l'on ne fait rien, et comme on ne fait rien, c'est ce qui va se produire, parce qu'on imagine que si on a tenu face à 5 ans de Gilles Verdez, on va être capable de survivre à tout.

Parmi les espèces vouées à l'extinction, il y a le wallaby d'Australie, un petit kangourou dont le réchauffement fait disparaitre les plantes qu'il ingère. C'est comme à la matinale de France Inter, si le buffet de viennoiseries disparaissait, on retrouverait Demorand et Léa Salamé étalés sur la moquette en hypoglycémie en train de murmurer "je me taille à Europe 1 faire mieux que Patrick Cohen, c'est pas dur, suffit que ma mère écoute". Les tortues marines sont fichues aussi, parce que de la température du sable dépend le sexe des petits qui y naissent, s'il est trop chaud, il n'y aurait plus que des femelles, donc impossible de se reproduire, parce qu'il faut un papa + une maman. La Manif pour Tous, s'ils s'étaient concentrés sur les tortues, ils gagnaient leur combat. "Hollande, t'es foutu, les tortues sont dans la rue", aurait été un slogan possible, Hollande ayant eu durant 5 ans l'activité d'une tortue marine. L'éléphant d'Afrique, lui, est menacé par la sécheresse. Or, il consomme 200 litres d'eau par jour, moitié moins qu'un breton dans toute sa vie. Chez moi, en Bretagne, la pub pour l'eau de Quézac, ils la mettent sur Netflix dans la catégorie science-fiction. Mais surtout, risque de disparaître le panda de Chine, cette bête débonnaire qui H24 parade en roulant des fesses. C'est la seule bête qui a la vie combinée du couple Jay-Z – Beyoncé. Et c'est terrible, parce que s'il n'y a plus de panda, Brigitte Macron va se retrouver sans but, elle va être désocialisée, elle va se retrouver à baptiser des cerfs en forêt de Compiègne et va finir à l'HP.