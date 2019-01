Tanguy, les abeilles sont des êtres formidables.

Oui, parce qu'elles produisent du miel, alors que les teckels produisent des crottes, or personne ensuite n'a envie, l'hiver, de bouffer des gaufres aux crottes.

Les abeilles sont indispensables, puisqu'elles contribuent à la pollinisation de 90% des cultures mondiales, sans elles, dans le paquet de Frosties de votre gosse, il n'y aurait rien, et le petit serait contraint de bouffer le carton.

Une seule abeille, au niveau de l'utilité pour la planète, vaut donc toute la population de Perpignan, Daniel, moi, vous, on ne sert à rien concrètement, chaque jour on utilise des tas de feuilles pour imprimer des âneries, résultat les forêts disparaissent, tout ça pour distraire 4 pleu-pleus qui se marreraient plus sur RTL ou Europe 1 à l'écoute des pubs pour la Matmut.

La moindre abeille nous est largement supérieure, on devrait donc les vénérer, virer Macron de l'Elysée, foutre à sa place une reine des abeilles, et dans la bâtisse, il se passerait la même chose que maintenant, c'est-à-dire qu'une bestiole pas plus douée que les autres serait là à glander tandis qu'une foule d’autres individus s'activerait juste pour qu'elle bouffe.

Mais l'être humain est un con, et depuis des décennies, asperge les champs de poison, pesticides, glyphosate, à la moindre chenille les mecs se mettent à hurler "Riton, passe moi un briquet et la bombe d'Air Wick vanille qu'est dans les chiottes, je vais la crâmer cette fille de chien", et ils exterminent tout dans un rayon de 3km, ce qui fait que des bébés naissent sans mains sans pieds sans rien, en fait les mamans donnent naissance à une oreille, c'est une sorte de vie de Van Gogh inversée et que la biodiversité est aussi morte que l'espoir d'avoir à nouveau un président socialiste.

