Vous avez vu, Nicolas Sarkozy ? Je trouve ça honteux.Bah oui, juger un homme pareil, mais foutez-lui la paix, enfin, toute la journée il se tape les répètes de sa femme à la gratte sèche, il a déjà été jugé, par le destin. C’est pas une critique, j’adore Carla, je l’appelle Carla parce que je l’adore, quand je dis juste le prénom c’est que j’adore, vous aurez remarqué que je dis toujours Daniel Morin. Pas Daniel. Alors que je dis Nagui, en même temps, vous ne nous laissez pas le choix, avec vous on est contraint à la proximité. Vous êtes une sorte de frotteur du subconscient. Carla, ça me brusque pas niveau du rythme, donc j’aime parce que je vieillis, je le vois, sur Spotify je commence à m’abonner à des playlists de jazz, j’adore Avishai Cohen, je l’appelle Avishai d’ailleurs, parce que je l’adore. Ça me correspond, c’est calme, tous les Cohen sont comme ça, Avishai Cohen, petite contrebasse. Leonard Cohen, c’était calme. "C à Vous" Patrick Cohen, c’est calme, les ¾ de l’émission il bouffe, c’est le seul être humain à produire plus de bruits de bouche que de phrases. Sur sa tombe, il y aura écrit « ci-git Patrick Cohen, ploc ploc ploc ». Ce sera écrit « ploc ploc ploc » mais il y aura un QR Code pour entendre via une appli les bruits de bouche.

Elle a réagi, Carla, à la condamnation de son mari, sur Instagram, elle a écrit « quel acharnement insensé, mon amour, hashtag injustice », avec une photo d’eux en train de se papouiller, telles des loutres en période de rut, c’est Tic et Tac s’ils étaient devenus gays et qu’il y en a un qui disait à l’autre « t’as compris que quand je parlais de croquer des noisettes, il y avait un sous-entendu salace ? ». C’est beau l’amour, parce que même si le conjoint est coupable, on est avec lui, même la femme d’El Chapo, la Chapette, quand son Jules est tombé, elle était dans son camp, alors que c’est un baron de la drogue, elle criait « il est innocent, il est blanc comme, euh… neige ? ». El Chapo, il voulait lancer Instagram, un site de commande de coke avec des livreurs à vélo, autorisés à taper dans le stock, Porte de Champerret- Bry sur Marne, 7 minutes 20, mais c’était déjà pris par une application pour égocentriques.

On est peu de choses, même quand on est président, on peut être jugé, mais en 2022 il ne va y avoir personne. Quel est l’intérêt de faire tout ça, crier dans le téléphone pour que Joe Biden entende, empêcher Merkel de construire un mur autour de la Moselle, gâcher 5 ans de sa vie à Paris, la ville des rongeurs de gauche, pour au final se retrouver devant le juge ? Un type aigri parce qu’il n’a pas la chance de sortir avec une chanteuse de folk ? Et puis avec tellement de retard, la justice a son timing, le même que Chronopost, mais c’est d’une lenteur, là, Sarkozy, on est sur des écoutes qui ont dû se faire sur un Motorola Startac à clapet tellement ça date, et dans 15 jours il est rejugé pour les frais de sa campagne électorale de 2012. Lui il passe sa vie au tribunal, là-bas c’est une star, quand il arrive, c’est la folie, il finit sur le dos porté par la foule, comme Iggy Pop mais avec un corps viable, le chef décorateur de Game of Thrones est obligé de repousser ses fans avec un glaive.

La campagne de 2012, 9 ans pour instruire le truc, c’est énorme 9 ans, ça fait 2 chansons de Laurent Voulzy. 1200 sacs de luxe achetés à l’attention de Nabilla. Alors, attention, je rassure les sarkozystes qui écoutent France Inter et qui sont deux, au pire la peine du président va être aménagée, il devra rester chez lui, donc comme tout le monde, en fait, et porter un bracelet électronique. Ça se met à la cheville, c’est le même principe que les chaînettes en argent qu’avaient les filles un peu hots au camping de Saint-Brevin-les-Pins en 92, sauf que quand on remonte le long de la cuisse, il y a des poils, puis un slip Dior, et là on a Sarkozy qui dit « arrête pauvre con, tu me chatouilles ». Seul bémol du bracelet électronique, il y a un seul modèle, ils devraient signer un partenariat avec Pandora, on ajouterait des petites lettres en argent, C.A.R.L.A un cœur, après, sur une reprise d’Angie à la gratte acoustique, tu bouges la jambe en rythme, ça fait des grelots, la plupart des chanteurs qui ont fait des lives confinés, c’était moins glorieux que ça.

