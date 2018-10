Oui, c'était une légende, tout le monde connait Aznavour...

... moi quand un jeune me dit "tu aimes Vegedream, Dadju, Sadek, Youssoupha ?", je lui réponds "ta gueule boloss, tu sais l'âge que j'ai ? 4.4, je suis un ieuv, tu m'as pris pour Kev Adams, mon pote".

Mais s'il me dit "et Aznavour, tu connais ?", je le prends dans mes bras, tel Macron des jeunes à oilpé qui lui font des doigts, parce qu'on a ça en commun.

Tout le monde connait Aznavour, c'est un peu comme Agnès Buzyn, sauf que tout le monde le connait. C'était notre dernier repère commun, la star des écoles et des Ephad, des patrons et des prolos, des filles et des gars, et même des personnes non-genrées non-binaires. La mort d'Aznavour n'est pas triste, c'est une célébration de la vie, il avait 94 ans, ça fait 3 Amy Winehouse et demi.

Il était monté sur scène pour la 1ère fois à 9 ans, et pas pour faire le couillon déguisé en Père Noël au spectacle de fin d'année, non, pour chanter ses chansons à lui, à 9 ans il faisait déjà ce qu'il allait faire adulte, moi à 9 ans je tripotais mon zizi en bouffant des Palmitos, heureusement qu'à un moment j'ai dévié d'orientation, et puis en plus on trouve plus de Palmitos. Aznavour a fêté ses 85 ans de carrière, il n'y a qu'en Chine, où on commence à bosser à 2 ans et demi dans les usines de baskets qu'on arrive à faire ça normalement.

Vendredi il était encore dans C à Vous, si ça se trouve, ils lui ont fait bouffer une saloperie, moi si j'atteins 94 ans, même pas en rêve les mecs me servent un columbo de poulet au piment de Cayenne, ce sera une feuille de salade par jour avec un verre de Cristaline. Aznavour, il a croisé tout le monde, Edith Piaf, Eddie Barclay, il a tourné pour Truffaut, Drucker à côté c'est l'équivalent du petit prince George. Et il avait une tournée de prévue en 2019, à 95 ans, dire qu'on se moque de Gérard Collomb parce qu'à 71 piges il pense à son avenir de maire de Lyon, mais on a envie de lui foutre du talc et de lui dire "vas-y mon gamin, tente le coup, t'es encore un peu vert mais sinon ce sera pour dans 6 ans".

Les chiffres concernant Aznavour sont énormes : il a enregistré 1200 chansons, c'est 1199 de plus que Vivien Savage, et a chanté en français, anglais, italien, espagnol, allemand, russe, arménien, c'était une sorte de Nelson Monfort mais avec de la musique, et sans sportif en sueur à côté qui pue le renard mort. Et puis c'était l'un des rares français à être connu à l'étranger, parce qu'Edouard Philippe, il pose un pied en Andorre, il y a plus personne qui le remet, déjà chez nous c'est chaud, mais Aznavour était une star partout, il s'est produit dans 90 pays, ceux dans lesquels il n'a pas chanté, on a réalisé qu'en fait ils n'existaient pas, vous tapiez leur nom sur Tripadvisor, ça faisait buguer le hibou qui se mettait à tourner pendant 3h avec écrit Error.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !