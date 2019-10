Tanguy est un très mauvais ami, il ne s'intéresse pas tellement aux gens, leur gosse qui braille, ça lui donne envie de quitter la France, et en plus il faut se faire des restos, 27 euros pour un poke bowl, ça va. L’amitié, c’est nul.

Ce midi, il n’y a que des amis, Vous, Nagui, êtes ami avec Leïla, vous faites un beau duo puisqu’à 2 vous pouvez parler jusqu’à 17 minutes d’un film avant de laisser l’invité s’exprimer, pendant ce temps, l’autre fait ses courses sur Houra ou se lance dans une micro-sieste, il y en a qui ont eu le temps de monter leur boite et faire une FIV. Daniel Morin et Tom Villa voient naître, à force de se côtoyer, une petite amitié, malgré les 4 générations qui les séparent.

Guillermo Guiz est très ami avec José, son orthophoniste, qui le suit depuis 38 ans, ce qui est d’autant plus exceptionnel qu’il n’en a que 37. Quant à moi, ici, je suis seul, seul comme un chien galeux qui en plus puerait de la bouche, seul comme l’émir du Qatar quand il va chez Leader Price, seul comme les rouennais qui se demandent si le fait que leur labrador sable soit devenu noir au cours de sa promenade est normal. J’ai toujours eu du mal à nouer des amitiés, pour une raison simple, qui est qu’à l’âge que j’ai, les seuls amis que je peux encore me faire, dans le ¼ d’heure vont tenter de me montrer des photos de leur gosse sur iPhone, alors que je m’en fous.

Oui, je brise l’omerta, j’en ai plus rien à battre, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, les enfants on aime les siens, et encore s’ils ont plus de 15 de moyenne générale au Brevet, sinon on les refourgue sur le Bon Coin à des mecs qui fabriquent des sacs Vuitton contrefaits dans le 18ème, mais les enfants des autres, on s’en tape, car notre gosse, c’est une projection de nous-même, et on n’a pas envie des projections des autres, parce que c’est dégueulasse. En plus, avec un ami, il faut discuter, on boit des verres, et à Paris, un Perrier c’est 9 euros, 19,50 si on demande une rondelle de citron, même le verre est en option, vous refusez de le prendre, les mecs vous foutent un baquet et vous vous retrouvez à laper à côté du yorkshire de Mme Sanchez. Alors que vous êtes seul, le soir, 3 chips et un Bolino + de l’eau du robinet, celle avec le pipi des rats dedans, sur un mois, vous arrivez à ne claquer que 7 euros 10. François Bayrou, qui n’a pas d’ami, peut subsister avec 10 centimes par an, quand il regarde Pékin Express, il se met à hurler « ah la vache, qu’est-ce que c’est bling-bling ».

Je sais que j’ai tort et que vous avez tous raison, sur tous les sujets, être de gauche ça doit être top, mais l’amitié forte, je n’y arrive pas, parce qu’on décrit plus ou moins ça comme de l’amour sans le sexe, et moi je me dis qu’il y manque le seul truc cool. Ça va, quoi, Dieu ne nous a pas créé avec ces corps divins pour qu’on se fasse un ciné, regardez Daniel Morin, cette bête, cette virilité, cette voix, vous croyez qu’on veut savoir où il a passé le week-end, bah non, on a envie de le serrer dans les WC de France Inter, en lui disant « tais-toi vieux, si je mets à apprécier ce que tu dis, on pourrait devenir amis, ça gâcherait tout ».

Oui je sais que j’ai tort, parce que selon une étude britannique, l’amitié n’a que des bienfaits, contrairement au bondage quand il est pratiqué avec un partenaire qui sait faire les nœuds mais pas les défaire. 1er bienfait, elle favorise la longévité, plus on a de gens autour de soi, plus on vit vieux, je suis donc très inquiet pour Olivier Faure, le 1er secrétaire du Parti Socialiste. Les personnes ayant une vie sociale active vivent plus longtemps, regardez Régine, elle a passé son existence entourée de fêtards déchirés qui lui vomissaient dessus, parce que cette couleur de cheveux, ce n’est pas naturel, et bien elle a 89 ans et toutes ses dents, 3.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !