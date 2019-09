Les principaux dirigeants mondiaux sont des hommes. Il faut donc les piquer un par un et mettre à leur place des femmes, comme le suggère par exemple Ségolène Royal, après on peut mettre à la tête de l’état une autre femme qu’elle, ouf. Mais est-ce que ça changerait quelque chose ?

Tanguy, donnez-nous des nouvelles de Ségolène Royal.

Et bien, Nagui, elle va bien, c’est-à-dire qu’elle se prépare pour la présidentielle 2022, comme François Hollande, c’est là qu’on voit que l’écologie progresse, parce que ça va être une grosse opération de recyclage. Un jour les mecs vont déterrer René Coty, présenter ce qui reste, 3 phalanges un fémur, et même là, il fera plus que Florian Philippot.

Alors, Royal ne se présentera pas sous l’étiquette socialiste, forcément, des socialistes, il en reste 12, moins que d’ours polaires, mais, a-t-elle dit, en tant que femme. Être une femme, voilà son projet politique, ce qui tombe bien puisqu’elle est une femme depuis 1953, elle s’y connait, 65 ans de féminité, je pense qu’on peut zapper le vote et dire à Macron « ptitou, on sait que toi t’es réglo, qu’à l’Élysée tu es le 1er depuis la création de la cage à glandus à n’avoir pas butiné d’actrice ou de chanteuse, mais le patriarcat, ras-le-bol, tu prends ton Axe pour homme, tes boxers taille 6, déjà bon, tu te vantes, là-dedans on peut mettre 3 bébés kangourous, et tu te casses ».

Parce qu’avant Macron, à l’Elysée, c’étaient des gonzes à l’ancienne, qui pouvaient tenir une érection sur 72h, le père de Francky Vincent leur écrivait des lettres pour leur dire « un jour je mettrais au monde un gosse qui sera plus chaud que vous, et les Antilles reviendront dans le game », et qui palpaient les fesses de Micheline, leur secrétaire, tandis qu’elle ramassait le stylo qu’ils avaient fait tomber.

La pauvre dame disait à une collègue « je pense que M. le président a Parkinson, en 2h, il a fait tomber 40 stylos + son bloc note et a renversé son bureau en hurlant « oh oui, Micheline, ahh, et je crois qu’il ne maîtrise plus du tout son corps parce qu’il a joui ». Bref, le projet de Mme Royal est de dire « on n’a encore eu à l’Elysée ni noir ni femme, pour le premier le pays n’est pas prêt, donc testons une femme, en l’occurrence, moi », puisque dans son monde, il y a elle, et autour d’elle, une masse grouillante de gens qui sont là pour lui dire qu’ils l’admirent, quand elle va à la Brioche Dorée, si le vendeur ne lui pas qu’elle a du charisme avant de lui demander ce qu’elle veut, elle défonce la vitrine à coups de tête en criant « d’abord on dit chocolatine, pas pain au chocolat ».

Et là j’ai réfléchi, mes proches m’ont dit « tiens, ça te fait une tête bizarre », j’ai répondu « oui, mais je suis sur Inter, donc faire semblant de penser, ça fait partie du job ». Je me suis dit « et si en 2022, on élisait une femme, ou un transgenre en cours de transition, histoire d’y aller plus doucement pour les gens, qu’est-ce que ça changerait ? ».

Je veux dire, moi par exemple, je suis un homme, j’ai des poils, parfois je grogne et j’ai des chips dans ma dent creuse, suis-je vraiment différent de Leïla, qui elle aussi se gratte, et il faut la voir jouer au bière-pong ? A part notre bagage culturel, elle connait Pasolini, moi je connais Elisa Tovati, qu’avons-nous de différent ? Rien, si Nagui casse sa pipe, un jour où dans les loges de Taratata un membre du groupe Tryo lui aura fait ingérer un cookie au shit, et que son corps, qui comme truc le plus à fort à assimiler a eu une fois un Ice Tea à la pêche, lâche, qui Laurence Bloch mettra-t-elle à la tête de la Bande Originale ? Leïla, moi, elle hésitera, car nous sommes pareils, et finira par se dire « allez foutu pour foutu, avec ce qu’il me coûte déjà, je mets Daniel Morin ».

Mais pourquoi Leïla et moi sommes-nous les mêmes, au point que quand on me demande un autographe, je signe « Amitiés, Leïla, fuck Delahousse, ce bâtard », parce que je refuse qu’il y ait une bonne ambiance à France 2, hors de question que je paye la redevance pour que d’autres vivent une super vie ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !