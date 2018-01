Ce matin, Tanguy Pastureau s'intéresse au hérisson, ce petit animal dont on ne parle pas assez souvent...

Moi aussi Daniel, je préfère votre chien à vous, et au genre humain en général, cette espèce surévaluée parce qu’elle a gratté 3 concepts philosophiques et construit l’Acropole à Athènes, un ratage car tout est en ruine, j’espère que Julien Courbet va retrouver l’artisan qui a pondu ça à l’époque et lui mettre la misère en direct sur RTL. L’être humain, c’est un animal qui n’a rien compris à la vie, la bête, elle mange, boit et se reproduit dans les fourrés, on n’a pas besoin de plus pour être heureux, comme vous le diront les types en slip qui errent dans le bois de Boulogne. Mais nous si, il nous faut des voitures, des avions pour aller au soleil, et on détruit la planète juste pour se déplacer, alors que si on restait chacun chez soi pépère à faire des macramés avec nos poils de pubis et un bon Boule et Bill, on serait aussi content. Ainsi, le hérisson, ce petit animal trop mignon qui peut se rouler en boule, comme Gérard Collomb, et pique si vous le touchez, comme André Manoukian, est en voie de disparition en France. En 20 ans, leur nombre a chuté de 70%, la même proportion que celui des fans de Larusso. En cause les pesticides, ce poison qui fait aux cultures ce que l’esthéticienne ferait aux sourcils de Raymond Domenech s’il se décidait à sauter le pas, il y retire toute vie. Mais aussi les tondeuses, le hérisson est à la cool, allongé dans l’herbe, comme nous dans les festivals, sauf que lui n’a à se taper ni Damien Saez ni Massilia Sound System, puis la tondeuse arrive, et c’est un scénario à la Louis 16, il doit poursuivre sa vie sans tête, ce qui est le quotidien des candidats à Secret Story.

Mais le véritable ennemi du hérisson, c’est la voiture, ce véhicule magique qui permet de se brancher sur France Inter à midi 10 et de profiter d’un texte qui sublime votre moyen de transport, vous avez une Clio, vous m’écoutez, vous êtes dans une Audi A8. 1 million de hérissons meurent chaque année écrasés sur la route, et personne n’en parle, les Rohingyas ils ont eu Omar Sy, mais les hérissons, même Natacha Polony qui est coiffée pareil ne s’est pas mobilisée. Leur seule chance est qu’Anne Hidalgo en 2022 devienne présidente, interdise les voitures au niveau national, et là ils seront sauvés, le hérisson, par la force des choses, va devenir de gauche, un mec comme Benoit Hamon, à terme, sera suivi par 80% de hérissons. L’espoir qu’on peut avoir, c’est que le hérisson a une bonne capacité de reproduction, chaque portée comprend de 3 à 7 bébés, et ils n’ont pas la CAF, donc ils font ça par passion. Le bébé nait nu et aveugle, comme chez nous Gilbert Montagné si on l’avait vraiment bizuté.