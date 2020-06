Tanguy a toujours apprécié Will Smith, il nous explique pourquoi

Oui, j’adore Will Smith, qui pour moi sentira toujours le lait fraise. Je m’explique, parce que vous allez penser que lors d’un de ses séjours à Paris on aurait pu se donner rendez-vous sur Meetic et que dans une boite gay branchée pis de vache on se serait roulé dans du Yop. Non, en fait, quand j’étais ado, je regardais sur la 2 le Prince de Bel-Air, avec Will Smith, et comme c’était l’heure du gouter, je buvais du lait fraise, oui, à 16 ans, c’est seulement à 17 que je suis devenu végane et que je tourne à la Kronenbourg tiède. Et depuis, je reste sensible à tout ce que dit Will Smith, si c’était lui à la direction de France Inter et qu’il me disait « tu vas bosser gratos », je répondrais « ok, Will », mais c’est Laurence Bloch qui y est, donc je réponds « bébé, je vais pas te mentir, à 16 piges je rêvais pas de toi, donc c’est un fixe avec 3 zéros, et pas devant la virgule l’abonnement à Télérama le Vélib de fonction et chaque soir de pleine lune, je sacrifie un prof de maths devant la Maison de la Radio ».

Bref, je suis tombé sur une citation de Will Smith, rapport à l’affaire George Floyd, il a dit « le racisme n’est pas pire qu’avant, il est plus filmé » et donc j’ai réfléchi, quand ça m’arrive, j’ai le visage qui se contracte, je suis tout fripé, on dirait le sexe d’Edouard Balladur, ce qui fait qu’il arrive qu’un type de droite tente de me prendre la tête dans sa bouche. Et il a raison, Will, ce qui change la donne c’est qu’on filme tous, Rodney King en 91 passé à tabac par la police à L.A, il a eu du bol qu’il y ait eu un type dans le coin avec un caméscope, qui en plus n’était pas occupé à filmer son chat tombant d’un meuble pour Vidéo Gag. Parce qu’à l’époque, la moitié des caméscopes servaient à ça, moi j’ai un oncle qui a fait un enfant juste pour le lancer dans les rochers et envoyer ça à Bernard Montiel. Montiel a vu 3000 meurtres en vidéo, il a fait une dépression.

Ce que dit Will Smith, c’est que le racisme n’est pas pire qu’avant, peut-être, Strange fruit par Billie Holiday, ça date de 39, Jacques Séguéla n’était même pas né, et le fruit en question suspendu à un arbre, c’est un homme noir lynché, pendu. Mais il devrait avoir reculé, le racisme, car nous sommes les mêmes, tous nous faisons pipi, tous nous détestons la pizza à l’ananas, tous nous ne surfons jamais sur le site internet de François Bayrou. Moi, si je fais mon jogging, ce qui n’arrive pas car je déteste courir, j’ai l’impression d’être Gérard Collomb derrière Laurent Wauquiez et ça me dégoute, on me laisse tranquille, un noir américain, il arrive qu’en plein sport, on l’abatte parce qu’on l’a pris pour un voleur. J’ai entendu un noir américain expliquer qu’il changeait de trottoir à la vue d’une femme blanche parce qu’il avait intégré le fait qu’elle pourrait avoir peur de lui, moi, si je croise une femme blanche, elle aura juste peur que je fasse une vanne. Ce que je ne fais pas parce que je ne suis drôle que quand je suis payé, vous pouvez témoigner, Nagui, lors de ces petits week-ends aux îles Caïmans qu’on se fait tous les deux, moi avec un sac banane, vous avec 20 valises, je ne vous fais pas rire.

Je n’ai pas affaire au racisme, donc j’écoute ceux qui le vivent et ça m’effraie. Je me dis Martin Luther King, Malcom X, Peuples du Monde de Tonton David, ça n’a servi à rien. Ni Public Enemy, que j’écoutais en 90, au lycée de Cornouailles à Quimper, seul, perdu dans une multitude de fans de Scorpions, ce rappeur, Flavor Flav, avec son horloge autour du cou, je me disais, le type se prend pour un mur porteur, aujourd’hui Stéphane Plaza lui ferait l’amour. Public Enemy, cet album, Fear of a black planet, peur d’une planète noire, pourquoi peur ? La planète est multicolore, bigarrée, mon dieu, on dirait du Francis Lalanne. Du Benoit Hamon. N’ayons pas peur, ne changeons pas de trottoir, en traversant la rue, il n’y aura pas plus de travail, mais il y a cet autre qui ne nous ressemble pas toujours mais qui comme nous déteste la pizza à l’ananas.