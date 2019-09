Tanguy, des préservatifs perforés ont été mis en vente, ce qui n’a pas de sens, parce qu’on pourrait penser qu’avec on peut égoutter les nouilles, mais il y a déjà la passoire qui a été inventée pour ça...

Tanguy, vous allez nous parler préservatifs ce midi

Oui, car je pense à nos nombreux auditeurs qui, émoustillés par le son de ma voix, se retrouvent à l’hôtel à midi 10 pour faire l’amour et arrêtent à midi 14, à la fin de ma chronique, en disant à leur partenaire « c’est nul, si tu m’avais pas crié à l’oreille « ah yes ma grosse loute, je viens », j’aurais en plus entendu le propos ». Oui, le vocabulaire amoureux est désespérément plat, « je viens, je viens », ça fait 15 ans que Marine Le Pen dit ça à la télé, 15 ans qu’elle perd à chaque scrutin.

Et puis le souci, c’est que la technologie a tué le sexe : à chaque fois qu’on se sent un peu chaud, paf, Netflix lance une nouvelle saison de la Casa de Papel, et on a plus envie de mater ça que les genoux cagneux de son gros. Ils ont déjà braqué la fabrique de la monnaie, la Banque d’Espagne, toujours plus gros le butin, il reste la Banque Mondiale et la villa de Jeff Bezos d’Amazon.

Les séries ont remplacé le sexe, ce qui est normal, parce que votre conjoint, sur un an, les 4 saisons qu’il vous propose, c’est juste lui avec plus ou moins la marque du maillot, donc même une rediff d’Arabesque, c’est plus stimulant au niveau du bas-ventre. Et en plus, avec l’appli Waze, il faut 2 fois moins de temps pour trouver le Point P, la grande surface de bricolage, que le point G, donc le sexe n’est plus du tout adapté à l’époque. Seuls quelques seniors au corps las pratiquent encore ce genre de choses, tandis qu’à la télé, en arrière-plan, Samuel Etienne de Questions pour un Champion pose une question sur les crustacés, la dame disant alors au monsieur « et ben mon René, c’est pas toi qui me ferais un 4 à la suite ».

Mais parfois, le 24 décembre au soir ou une nuit de fiesta, il arrive tout de même que des gens s’unissent physiquement, avec des inconnus si c’est une nuit de fiesta, ou un oncle si c’est le 24 décembre au soir. Et dans ce cas, il y a danger 1- d’avoir une MST 2- d’avoir un bébé, c’est comme une MST sauf que ce sont les yeux qui vous brûlent, parce que vous ne dormez plus.

Contre ces deux fléaux, existe une solution : le préservatif. Le préservatif, c’est en latex, comme les masques à l’effigie de Donald Trump, mais en moins effrayant, et il en existe de toutes sortes : par exemple, il y a le Silk Thin, extra-fin, 0,04 mm d’épaisseur, c’est le seul cas où dans la relation sexuelle la phrase « je ne sens rien » est acceptée. Il y a le Power Boost avec rainures et picots, c’est un peu comme de se farcir un hérisson, les fakirs l’adorent.

Il y a le Ritex Delay, vous voyez les retardateurs sur les appareils-photo, quand tatie Ghislaine vous dit « attention, le petit oiseau va sortir » ? Bah c’est le même principe, grâce à un système de bague qu’on enfile sur son membre, c’est aussi à ça que ressemble une cérémonie de mariage au Cap d’Agde.

Il y a le feel sensitive, qui transfère la chaleur corporelle dans le pénis, vous croyez que la personne est morte, vous criez « aaah, il est tout froid », mais en fait, toute la chaleur est allée en bas, du coup l’hiver ça fait aussi chauffage, on peut se la régler à 19 degrés et toute la famille est très confort. Et il y a le EXS hot chocolate, au chocolat, idéal si l’on vit en Suisse et qu’on n’a pas trouvé de préservatif à la fondue au fromage.

Mais il y a également les préservatifs perforés, et là vous vous dites « c’est idiot, ça ne sert à rien », bien joué, parce que c’est involontaire, des préservatifs troués ont été commercialisés. Ils sont rappelés en magasin, or ils ne vont pas y aller tout seuls, à part ceux que met Rafael Nadal, qui est tellement à fond que ses spermatozoïdes dedans se déplacent, ils font un Plazza-Athénée Roland Garros en 7 minutes. Il faut les rapporter.

