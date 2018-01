Le monde des robots va nous envahir d'ici peu, et a surtout déjà envahi l'imaginaire de Tanguy Pastureau...

D'ici peu, Philippe Delerm, ici présent, sera entouré de robots, qui nous auront remplacé car ils seront capables de lire l’ensemble de ses bouquins en 24 secondes et de lui poser 800 questions pertinentes par demi-heure. A la place des humoristes du matin, on aura installé ComicXT24, un robot capable à lui seul de faire la synthèse entre Charline, Sophia Aram et Beigbeder, c’est-à-dire qu’il parlera de politique, de religion et de drogue dans la même chronique. On se rendra compte trop tard qu’un humain faisait ça autrefois, vous, Daniel Morin, qui aurez laissé votre place à Mor2, un Mor1 amélioré, capable d’être drôle pendant 200h de suite, l’avantage étant que lui, on peut le débrancher. Ça, c’est pour bientôt, parce que les robots sont là, et même dans notre sphère la plus intime, oui, là, en-dessous, plus bas, voilà ici, oh ah. Exemple le catalan Sergi Santos a créé le robot sexuel, ça marche comme un conjoint, vous le sortez au Buffalo Grill, sauf que lui boit l’huile des frites plutôt qu’un kir, vous rentrez, lui faites l’amour, le robot sexuel vous dit alors soit, mon dieu quel extase, je suis au bord de l’erreur 404, soit hm, mon vas-y ma puce, tu vas la perforer ma carte, mais jamais il ne dit, c’est tout ?, comme nos époux et épouses à nous, il est donc mieux.

Le robot sexuel a un cerveau, c’est-à-dire que dans la chaîne intellectuelle, il est déjà au dessus de Zahia, pour des prestations équivalentes, et bientôt il sera possible de lui faire un bébé, mélange de vous et du robot, qui est tout rigide, le gosse ressemblera donc à Manuel Valls s’il sortait d’un soin de cryothérapie, bébé qui sortira via une imprimante 3D. Autre robot venant de sortir, le THR3 de Toyota, qui imite les mouvements de la personne en face de lui, on l’a testé avec Edouard Balladur, le robot s’est mis en veille. Il reproduit même le déhanché humain, vous lui mettez du Shakira, il se met à remuer du boule en criant, aïe aïe aïe caliente, si si MST. Et il a des capteurs qui lui permettent de saisir des choses délicatement, avec élégance, THR3 c’est Nadine de Rotschild mais avec un meilleur look. Il sera utilisé pour les soins aux personnes âgées, en gros il va servir de la semoule et zapper sur la 3 toute la journée. Et Toyota a aussi lancé Kirobo Mini, robot de 10 cm capable de converser en voiture, il vous dit, mais c’est pas vrai d’être aussi con, c’était à gauche, pauvre buse, et toutes les heures vous demande de vous arrêter pour faire pipi.