Tanguy, j'ai envie d'aventure, de sensations nouvelles, d'air frais.

Je comprends, Daniel, c'est normal parce qu'à raison de deux chroniques par jour plus les remplacements de Nagui avec Leïla, j'ai calculé, vous passez 100 heures chaque semaine dans la Maison de la Radio, partout dans les couloirs il y a votre odeur, mélange de tabac froid, de peaux mortes en train de moisir et de déo au musc, ce qui fait dire aux gens qui vous croisent, rien du tout, puisqu'ils vomissent.

Si vous aviez du temps, vous sortiriez, humeriez l'air de Paris, composé à 100% de particules fines et donc mourriez avant de glapir un dernier Bella Ciao à l'attention de vos collègues d'Inter, des gauchistes qui tous sont barbus, même les femmes.

Et moi c'est pareil, je suis dans ma zone de confort, à cause de ma sobriété, cet état absurde qui consiste à affronter la vie sans alcool et donc à s'effondrer parce qu'elle est plus violente que le look de Francis Lalanne.

Avant, quand on buvait, on allait au bistrot, et on se mettait à causer avec des gonzes aussi déchirés que nous, des gens de droite, de gauche, ça débattait, ça y allait, des phrases qui n'existent plus aujourd'hui étaient prononcées, comme "patron, tu nous mets la petite sœur", ou "t'as vu le Bêbête Show hier, ce qu'ils ont mis à Mitterrand", ou "bonjour, est-ce que je pourrais juste utiliser vos toilettes, s'il vous plait", ce à quoi le patron répondait "non, tu te casses, sinon je sors la barre à mine, ici les wa-was t'y a droit, mais au bout de 12 Cointreau cul sec".

Seulement maintenant, après le travail, on rentre chez soi, et on passe la soirée à surfer sur le web, comme on disait en 95 en tapant "Ophélie Winter nue".

Et là sans le savoir, on entre dans un monde d'algorithmes, de calculsbasés sur notre activité, qui peuvent vous plomber, si une fois vous avez tapé Nietzsche sur Google, afin d'aider le gamin pour son devoir de philo, pendant 4 jours ensuite vous n'avez que des liens vers des articles très intéressants, ce qui va à l'encontre de l'usage normal d'internet, qui est de regarder des vidéos de chats en train de se lécher tandis qu'on écrit sur le forum "complots judéo-reptiliens francs-maçons" que Rachid Arhab à tous les coups est juif.

