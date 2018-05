Le Palais de Tokyo organise la première visite de musée naturiste. Inspiration pour Tanguy Pastureau.

J’ai déjà vu un monsieur tout nu. Déjà, je me regarde nu dans la glace, et je comprends mieux l'engouement du public, qui déjà m'admire habillé, mais qui serait liquide de désir en voyant mes tablettes de chocolat, enfin, mon chocolat en fondu, enfin, mon trop plein de chocolat, bref une histoire de chocolat. Si je viens habillé à France Inter, c'est juste parce qu'on est filmé, et que je ne veux pas retrouver sur Youporn des vidéos de moi dans la catégorie crilf, comique de la radio I would like to fuck. A Woodstock, les gens étaient nus, d'accord c'est parce qu'ils étaient trop défoncés pour retrouver leur slip. Mais quand Hendrix est monté sur scène, il a vu la même chose que tonton René quand il grimpe une dune du Cap d'Agde, en disant "pardon monsieur, pardon madame, pardon monsieur, madame, monsieur, ah Rex", pour apercevoir la plage. Et puis le nu, c'est l'art, l'Origine du monde de Courbet avec une culotte, ça aurait juste ressemblé à une pub pour Dim, d'autant qu'il aurait fallu une grande culotte pour faire entrer tout ça, car Gillette Venus n'existait pas. Aujourd'hui on regarde le tableau, on a l'impression que c'est un portrait de José Bové s'il s'était coincé le visage dans la porte du bus. Quant à Brigitte Bardot, si dans le Mépris elle avait dit à Michel Piccoli "et mon front, tu l'aimes mon front ?", l'autre aurait répondu "pardon, mais on peut pas plutôt parler de ton cul ?", parce que la nudité, ça nous obsède. Et pourtant, nous sommes toujours habillés, ce qui fait qu'on ne se connait pas vraiment, on ne fait que se deviner, sous ce pull 12 couleurs à clous en vente exclusive dans les HP. J'imagine votre corps, Nagui, sculpté par la créatine que Passepartout de Fort Boyard pique dans le stock d'Olivier Minne pour vous la revendre. On pourrait tous se désaper, sauf Lizarazu qui va nous foutre des complexes, parce qu'à cause du sport, il a un physique qui normalement n'existe pas. C'est le seul type à être photoshoppé en vrai, et on s'asseyerait ensemble sur une peau de bête, ou sur Daniel Morin, c'est aussi doux.

La presse nous le révèle, le naturisme est tendance, notamment à Paris. Tout le monde se déshabille, et derrière, on entend Cristina Cordula hurler "arrêtez, vous allez me foutre au chômage, aïe aïe aïe, mes chéris". L'espace naturiste du bois de Vincennes a rouvert, c'est tous les jours jusqu'à 21h30. Après 21h30, il y a aussi des gens tout nus, mais ce ne sont pas les mêmes, si vous n'aimez ni le plein air ni dépenser de l'argent, fuyez. Et l'évènement, c'est demain au Palais de Tokyo, qui ouvre la 1ère visite de musée naturiste. C'est de l'art moderne, donc c'est la 1ère fois que des gens vont ressembler aux œuvres. La visite débute à 9h30, il y a un vestiaire, c'est comme chez le coiffeur sauf que la dame ne dit pas "l'écharpe, c'est aussi à vous ?", mais "le slip, je le mets sur le même cintre ?", et à midi, tout le monde doit être rhabillé, parce que les textiles déboulent.