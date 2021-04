Tanguy Pastureau nous le dit : avoir un petit bidou, c’est le top pour un homme, on peut poser sa tête dessus, ça évite d’investir dans un oreiller à mémoire de forme. Et d'après un sondage du site rencontres Dating.com, c’est même recherché par la ou le partenaire. Mais qu'en est-il du ventre des femmes ?

Ah yes, que c’est bon la période de Pâques, on glande, il commence à faire bon, l’été approche, le magazine Biba en couverture écrit « ma routine minceur pour être la plus belle dans 3 mois sur la plage », et vous savez quoi, on n’en a rien à foutre, parce que le ciné c’est fini, le théâtre fini, les barbecues entre amis interdits, dans les boucheries, ils vendent les merguez à l’unité, avec deux petits bouts de charbon et une allumette.

Depuis un an on est chacun chez soi à végéter dans un pyjama en pilou-pilou, on est moins sexy que des chaînes de vélo, le seul plaisir qui nous reste c’est la bouffe, en un an j’ai pris 6 kilos, ça ne se voit pas parce que je partais d’un physique exceptionnel.

Auditeur.rice.s d’Inter, mon conseil c’est donc de manger, tout le temps, Michelle Obama et ses soupes de potiron, on lui dit fuck, ce qu’il nous faut c’est de la graisse, des frites énormes, une patate = une frite, avec des steaks, Nagui a tort, regardez comme il est faible, il ne travaille que 19h par jour, donc enfilez-vous des steaks, du bœuf, du veau, toute la famille, et si l’éleveur se met sur votre chemin, bouffez-le aussi, il y a déjà eu 16 saisons de "L’Amour est dans le Pré", on n’en peut plus. Elle fera autre chose, Karine Le Marchand, on peut aussi gagner sa vie dignement.

Le chocolat aujourd’hui, allez-y à fond, et gavez votre gosse, mettez-lui un entonnoir et fourrez-y des lapins Lindt. Avec la clochette, comme ça vous entendrez le gamin arriver, c’est pratique quand on a un F2 et qu’on veut faire l’amour.

La nourriture c’est tout ce qui nous reste, moi tous les soirs je commande sushi, indien, tacos, poke bowl, et le lendemain la même chose. Mon livreur Deliveroo me voit plus que sa femme, on a sympathisé, je sais qu’il est à vélo donc je lui parle de Michel Drucker, Drucker c’est une légende dans le monde de la livraison. C’est le seul qui se casse le uque à faire 120 bornes en biclou pour rien, en Éthiopie, qui est le pays sur lequel les salaires des livreurs Deliveroo sont indexés, on l’appelle « le vieux blanc qui pédale dans le vide ».

Et puis avoir un petit bidou, c’est le top pour un homme, on peut poser sa tête dessus, ça évite d’investir dans un oreiller à mémoire de forme. Et c’est même recherché par la ou le partenaire, tenez, Dating.com, un site de rencontres, ces sites qui sont financés en sous-main par l’industrie du lit en 160, a fait un sondage en ligne pour savoir quel type de corps masculins les gens préféraient. Et à 75% ils ont répondu les mecs avec un "dad bod", littéralement ventre de papa, un bon bidon de daron qui kiffe la Jenlain et le cervelas.

Tous ces types à corps musclés et abdos parfaits, c’est marrant une nuit, c’est comme sauter à l’élastique ou voter Jean Lassalle, on se dit : « voilà, je l’ai fait une fois pour l’expérience, maintenant retour au réel ». Et c’est quoi, le réel ? Baptiste Giabiconi ? Non, c’est Daniel Morin.

Daniel, c’est le standard actuel de l’homme idéal, un physique de papa, soigné mais pas plus que ça, quand il amène sa fille à l’école, les mères de famille l’assomment avec une trottinette et abusent de lui derrière le groupe scolaire. A 10h45 il est obligé de hurler « aidez-moi, j’ai "la Bande Originale" à 11h », pour que le gardien de l’école découpe ses liens.

Un psychologue explique le résultat du sondage, il dit que les hommes ayant un petit ventrou sont perçus comme faisant un peu de sport, tout en sachant aussi profiter de la vie, alcool, pizza, pizza à l’alcool quand on a glissé dans la cuisine et qu’on avait tout dans les mains. Le dad bod, c’est le juste milieu, le gars normal, regardez François Hollande, vous croyez que ce serait un tel tombeur si, à âge égal, il avait le corps de Brad Pitt ? Non, c’est sa petite brioche qui fait qu’on a envie de se le taper, le cochon, quand il est venu ici en invité, dans le studio il faisait 32 degrés. Tout le long de l’émission j’étais en érection, ça m’a fait peur, j’ai cru que je devenais socialiste. Alors qu’Olivier Véran, qui n’a que du muscle, avec des anneaux accrochés à ses tétons, il peut tirer un tracteur sur un Quimper-Cambrai, il incite moins au sexe débridé qu’une toile de Pierre Soulages vue un dimanche pluvieux dans la banlieue nord de Cracovie.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !