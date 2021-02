L'association de protection des animaux PETA est allée trop loin nous dit Tanguy Pastureau : cette semaine, PETA Etats-Unis a fait un tweet pour dénoncer "le vocabulaire oppressif envers les animaux", exemple : traiter quelqu’un de poule mouillée, c’est méchant envers les poules...

Vous connaissez l’association PETA, qui ne protège pas le passé simple des gens qui ont des ballonnements mais les animaux ? PETA, c’est cette asso qui il y a 30 ans a démarré la campagne « plutôt à poil qu’en fourrure », il y avait Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, nues, c’est là que j’ai commencé à m’intéresser aux droits des animaux. A un moment il faut un déclic, moi qui suis basique, vous me collez 4 tétons 8 fesses, j’adhère, le massacre des Ouïghours en Chine, dont tout le monde se fout, Jinping continue à recevoir des textos avec des cœurs de tous les chefs d’Etat, je pense que Macron danse sur TikTok pour lui, il se frotte le boule contre son bureau sur du Wejdene, bah les Ouïghours, si moi je me mets nu pour les soutenir, avec Daniel Morin, les gens diront « OK, on envoie la force armée de l’ONU, à condition que vous vous rhabilliez, surtout le Monsieur qui n’a gardé que sa doudoune sans manche ». Plutôt à poil qu’en fourrure, au début j’avais mal compris, je pensais qu’ils incitaient, à la place du vison, à s’habiller avec des peaux de femmes, mine de rien, j’ai failli devenir psycho-killer, heureusement que ma conseillère d’orientation m’a dit « non non on gagne pas d’argent, et pose ce couteau à pain ».

Et jusqu’à présent, j’aimais bien PETA, rien que ce mois-ci ils ont convaincu L’Oréal, la grosse tirelire qui sent la cocotte de la fille Bettencourt, d’arrêter les pinceaux en poils de blaireaux, oui, on tue des blaireaux juste pour que tata Henriette après une nuit blanche passée devant le replay de Cyril Féraud ait l’air moins ravagée. Comme "Sex and the City" revient, une série où des gens copulent partout dans New York, le reste du temps ils brunchent, parfois ils confondent, font l’amour à un donut et restent coincés dans l’orifice central, ils ont demandé à l’actrice Sarah Jessica Parker de renoncer à la fourrure, et elle va le faire, parce qu’ils ont du pouvoir.

Mais là, ils sont allés trop loin, ça arrive, on est grisé par le succès, on est lancé, on n’arrive plus à s’arrêter, tout le monde a pu connaître ça récemment, à part le football club de Nantes. Et donc PETA États-Unis cette semaine a fait un tweet pour dénoncer, je cite, le vocabulaire oppressif envers les animaux, exemple : traiter quelqu’un de poule mouillée, c’est méchant envers les poules, qui nous sont supérieures, nous si on lâche un ovule dans une poêle et qu’on jouit dessus, jamais ça ne donnera une omelette, donc on devrait le traiter de trouillard. De même PETA écrit qu’on ne devrait pas dire à une personne sale que c’est un porc, parce que les porcs sont formidables, déjà ils ont des émotions, c’est-à-dire que si vous leur lisez la fin des Trois Petits Cochons, ils font "honhon", ce qui signifie « dans ta gueule le loup ». Et en fait ils sont propres, quand un cochon se roule dans la boue, c’est pour se protéger du soleil, alors que quand nous on le fait, c’est qu’on a eu le tort de répondre oui à la question « êtes-vous partant pour participer à Fort Boyard ? ». En plus, le porc est très intelligent, vous en invitez un sur l’émission de C-News "l’Heure des Pros", dans le ¼ d’heure Jean-Claude Dassier dit « pitié, sortez ce porc, j’arrive pas à suivre ».

Vous savez où j’ai trouvé ces infos intéressantes sur le cochon ? Sur un site, maitrecochon.fr, qui n’est pas un site SM où on se fait frapper par un cochon dans un donjon tandis qu’il crie « ça c’est pour le méchoui annuel de ton club de ping-pong en 84, sale humain », non c’est un site de bouchers. C’est-à-dire qu’ils trouvent les porcs très intelligents, il est marqué qu’ils peuvent manipuler un joystick, n’importe quel porc peut prendre Justin Bridou à Mario Kart, mais ils le proposent quand même à la dégustation. Le cynisme de ces gens, c’est comme si des cannibales faisaient un site avec une page sur le QI d’Albert Einstein.

