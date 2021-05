Aujourd'hui, Tanguy Pastureau nous parle de CNews qui lundi, était la 1ère chaîne info de France.

Hier j’étais sur internet, je lisais la page Wikipédia sur moi afin de savoir qui j’étais vraiment, quand soudain s’est affichée sur mon écran une alerte intitulée « lundi, journée historique pour CNews », je me suis dit « tiens, si ça se trouve, ils ont invité un type de gauche », de gauche pour CNews ça va de François Baroin à Marion Maréchal, au-delà c’est la droite. Je clique sur le lien et en fait, ce qui est historique, c’est l’audience de CNews, lundi, elle était 1ère chaîne info de France. 2,7% du public, BFM était à 2,5. Ce qui de toutes manières n’est rien puisque le soir, Nagui, vous, vous êtes à 20%, si c’était un concours de celui qui fait pipi le plus loin, vous urineriez sur la Belgique. Ce qui ferait dire à Fanny Ruwet, « hé ho, il y a des gens qui habitent ici ». Oui, j’ai choisi d’imiter Fanny Ruwet un lendemain matin de soirée où elle a fumé trop de clopes, ce que d’aucuns surnomment « vie de Daniel Morin ». BFM et CNews, eux, ne font pas pipi au-delà du boulevard périphérique, exactement comme Rachida Dati. CNews, j’explique à l’auditeur de France Inter, c’est la Fox News à la française, une chaîne conservatrice, ce qui ne poserait aucun problème si c’était assumé, la droite, c’est génial, phrase encore jamais prononcée sur cette antenne. Mais eux refusent qu’on les présente comme ça, la moitié du temps ils ont Florian Philippot, ex-FN, qui débat avec Jean Messiha, ex-FN, au FN il y a que des ex, ce parti a la même vie que Leonardo DiCaprio, mais ils continuent à se définir comme une chaîne d’info classique. Alors que non, ils éditorialisent l’info, parce qu’à la base, l’info, on s’en tape, comme dit souvent Leïla Kaddour-Boudadi, avant d’ajouter « moi au départ ce que je voulais c’est devenir championne de bilboquet, mais c’est pas avec ça que tu fais chauffer la marmite ».

J’ai donc regardé CNews pour comprendre les raisons de son succès, donc le matin, il y a la matinale, avec à la présentation un certain Romain Desarbres, l’équivalent français de Robin des Bois. Hier il avait en duplex Franck Louvrier, maire LR de la Baule, ville peuplée uniquement de LR, un jour un communiste a tenté d’y aller, ça a fait comme dans la série Fauda quand les mecs des forces spéciales israéliennes infiltrent un mariage à Gaza, il y en a toujours un déguisé en serveur qui à un moment dit « sur la Torah, je vous souhaite d’être heureux, oh flûte » et ça tire dans tous les sens. Bah là, ça a fait pareil, ce communiste est venu à la Baule sans pull sur les épaules, il a donc été repéré, recouvert de Granola et livré aux mouettes.

A 8h15, il y a l’interview de Laurence Ferrari, lundi elle recevait Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes, quand l’épouse d’un maire LR se demande s’il n’est pas à l’hôtel Ibis en train de coucher avec son stagiaire, elle met CNews et elle le voit, donc soulagement. A 9h sur CNews, c’est L’heure des Pros, avec Pascal Praud, un monsieur qui met ses lunettes, puis les retire, puis les remet, puis les retire, il fait tellement de va et vient sur son visage que parfois son nez entre en érection. Pascal Praud est entouré de polémistes qui hurlent, en une heure là-dedans il y a plus de postillons échangés qu’au mondial du bec de lièvre. Citons Élisabeth Lévy, Ivan Rioufol, Laurent Joffrin, qui est de gauche donc il n’a pas de badge pour entrer, il est obligé d’atterrir sur le toit de CNews en deltaplane et tous les matins de péter le Vélux des toilettes pour parvenir jusqu’au studio. Et, diversité oblige, dans l’Heure des Pros, il y a aussi une personne de couleur, Jacques Séguéla. A 10h30, c’est Morandini Live, ce qui signifie en français Morandini vivant, ils vont bien embêtés le jour de sa mort, il y aura juste Florian Philippot et Jean Messiha autour d’un cercueil recouvert de 800 drapeaux français, avec un coq qui crie « Morandini » et Eric Zemmour qui dit « mourir, c’est abandonner la France ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !