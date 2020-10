Etre Président des États-Unis et ne pas avoir de masque, c’est comme partir en congés au Cap d’Agde sans capote quand on est Francky Vincent.

Donald Trump est certainement l’un des hommes les plus cons de la terre, le jour où les cons boufferont du couscous, il demandera un supplément merguez. Le fait qu’il soit devenu Président donne d’ailleurs de l’espoir à tous les autres cons, il faut l’être, moi je ne lis plus, je regarde les Marseillais de W9 en sniffant de la glue, quand je fais un test par prélèvement nasal, au moment où j’ai la tige dans le nez, j’avance la tête d’un coup pour qu’elle me perfore le cerveau.

Seulement aujourd’hui, sa bêtise le rattrape, car ce couillon a chopé le Covid, donc sa femme Melania aussi, vu l’ambiance qui règne dans le couple, on se doutait un peu qu’il n’allait pas lui refiler la chtouille. C’est de sa faute, il ne portait jamais de masque, alors qu’il croise plein de monde.

Florian Philippot, lui, n’aura pas le Covid, il n’a pas d’amis, même quand il se regarde dans le miroir, son reflet s’en va en hurlant « loser ».

Mais être Président des États-Unis et ne pas avoir de masque, c’est comme partir en congés au Cap d’Agde sans capote quand on est Francky Vincent. On est toujours rattrapé par le sujet de ses moqueries : Trump, le Covid, ça le faisait rire, maintenant il est malade, moi souvent je me moque de Ségolène Royal, bah un jour elle va entrer dans ce studio pour me foutre un gros coup de tête. Ca s’appelle le karma, le destin de tout être est déterminé par ses actions passées, c’est pour ça qu’Hitler s’est suicidé en 45, parce qu’il avait calculé, pour se rattraper, qu'il aurait fallu qu’il accomplisse 16 milliards d’heures de travail d’intérêt général, qu’il sauve 4 millions d’enfants de la noyade et qu’il trouve un traitement à l’ensemble des maladies génétiques.

Donc Trump a le Covid, et les États-Unis étant une démocratie, son bilan de santé devrait être transparent, Oprah Winfrey devrait lui prendre sa température en live, ça monterait à 37.2, puis coupure pub, puis ça monterait à 38.7, puis coupure pub, et au bout de 4h, on saurait s’il est fiévreux ou pas. Mais en fait, non, la situation est moins claire que l’anus d’un ours brun. Une source anonyme proche de lui dit qu’il est très mal, ses médecins, eux, se disent, je cite «prudemment optimistes», ce qui veut dire que si ça se trouve, le 12, il retourne au golf, mais qu’il se pourrait aussi qu’on agrandisse un des 18 trous pour le mettre lui. Ce que je ne souhaite pas, puisque je ne suis pour la mort de personne, même le producteur de Mado la Niçoise, je me dis « il a ses raisons de faire ça ».

Et donc lui-même est apparu samedi dans une vidéo, où en gros, il dit « I’m great, it’s amazing, yeah », mais où il apparait pâle à un point tel qu’un journaliste lui a dit « super, votre dernier bouquin, Mme Nothomb ». Ce qui veut dire qu’au naturel, il n’est pas orange, c’est du maquillage, il se fournit chez Festi Fêtes au rayon Halloween, la section citrouille, et tous les matins, il se tartine la face. Là sur la vidéo, il apparaît fatigué mais humain, c’est comme si Cédric Villani laissait tomber la collection la Redoute de 1916 et enfilait un petit T-shirt Celio.

Donc sur l’état de santé de Trump, on sait encore moins de choses que sur celui de Kim Jong-un, le nord-coréen à tête de poisson-lune violenté par un peigne, lui on ne sait même pas s’il a la patate ou s’il est mort depuis 4 ans. Alors qu’en démocratie, les dirigeants devraient nous dire la vérité : Macron, par exemple, 3 ans de mandat, parcourt le monde, pas une tourista, c’est un peu gros. A un moment, en Inde, la boulette, tu te rinces les dents avec l’eau du robinet, l’intérieur de ton corps se dissout, on est obligé de prendre des morceaux perdus ça et là par des lépreux pour les mettre à la place. Mais non, officiellement, tout va bien, Jean Castex, vous l’avez déjà vu sourire? Jamais. Pourquoi ne nous dit-on pas qu’il a eu les chiffres des prévisions de croissance et qu’il est en dépression ?

