Bernie Sanders est tout rabougri, il ressemble à une balle de pelote basque, il est proche du burn-out, c’est un homme de gauche, dans un pays où il est difficile de l’être, les États-Unis, le Kansas c’est pas France Inter. Et il cartonne, auprès des jeunes notamment.

Tanguy, vous n’êtes ni jeune ni vieux. Non, je suis pile à cet âge un peu bâtard où à la campagne on pense qu’on peut sauter par-dessus cette clôture, mais en fait non. Pour un comique comme moi, c’est dur, parce que le public des kids va plutôt vers Guillermo Guiz, qui a un physique à rendre gay Jean-Pïerre Castaldi, et qui est actuellement est assis sur sa seule ridule.

Quant aux seniors, ils s’identifient à Daniel Morin, seul humoriste à porter comme eux une doudoune sans manche de chasseur de faisan. Moi, je suis entre les deux, trop âgé pour les jeunes, et pas assez mûr pour les vieux, mais le côté positif des choses, c’est que je suis train de vieillir, j’ai mal au dos, ma prostate commence à me travailler, je fais pipi toutes les 7 minutes, là, par exemple, vous ne le voyez pas, mais je fais pipi.

Être un senior, c’est accéder à la liberté, regardez Albert Algoud, qui a 69 ans, certes, il en fait moins, on lui en donne 68 ½, il peut dire ce qu’il veut. Si moi je fais le fils Tanguy, l’enfant illégitime du Père Albert et d’une chasuble, à l’antenne, je serais viré, mais Albert, c’est ok, parce qu’on se dit « il est sur ses dernières vannes ». Si c’est Michèle Cotta, à la place de Mila, qui avait fait un Snapchat pour dire « votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul », ça passait, parce qu’on serait dit « elle a moins de neurones actifs à cause de son âge, dans sa têtè c’est le dawa, rendez-vous compte, elle a connu Jean-Yves Le Drian jeune, allez, on efface ».

Et puis les seniors sont tendance aujourd’hui, parce que les jeunes déçoivent, regardez Macron, on s’était dit « yes papa, il a plus de sève qu’un érable au mois de mai, l’hexagone, il va le retourner et le prendre à tel point qu’à la fin ce sera un triangle isocèle », bah est-ce qu’il a transformé le pays ? Non, il ne peut pas, s’il claque trop de blé, il se fait engueuler par la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, et personne n’a envie de se faire engueuler par quelqu’un qui s’appelle Ursula von der Leyen, c’est effrayant, dans un film de Tarantino, quand tu te nommes Ursula von der Leyen, ça signifie que tu ne fais pas partie du camp du bien.

Alain Juppé aurait été mieux que Macron, parce qu’il se serait dit « allez, j’ai 5 ans de déglingue avant de casser ma pipe, foutu pour foutu, je reprends tout à zéro », il aurait demandé à Merkel de le regarder, elle, terrassé par l’ennui, se serait endormie sur la période 2017-2022, comme dans les histoires de Perrault mais sans zozios en train de jouer de la flûte, et il aurait fait ce qu’il voulait.

Regardez, aux États-Unis, Bernie Sanders, il a 78 ans, bah il est plus branché que l’iPhone 12 qui n’est même pas encore fabriqué par les petits enfants, là-bas, en Asie du sud-est. Le jeunes ricains surkiffent Bernie Sanders, il est tendance, il ressemble à M. Drummond dans Arnold et Willy en 82, mais ils l’adorent quand même, quand ils se déniaisent à l’arrière du Burger King, pendant qu’ils font l’amour, ils pensent à Bernie.

Parce que ce dernier les fait rêver, c’est un punk à yorkshire, c’est comme un punk à chien mais quand on est vieux : il veut la sécurité sociale pour tous, un impôt sur les grandes fortunes et la réduction des émissions de CO2, aux États-Unis, ça c’est un programme bolchévique, vu des USA Pierre Moscovici c’est Lénine. Et il suscite plus d’engouement que la tapette à mouche quand on vit avec un conjoint qui pue, la primaire en Iowa, ce bordel monstre, on sait qu’il a cartonné. Et du coup, il fait peur à tout le monde, aux démocrates, ce machin truqué de l’intérieur par les Clinton, le couple tout pourri, à côté les Balkany c’est Sylvain et Sylvette, et aux républicains, parce que ce serait un gros adversaire pour Trump.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !