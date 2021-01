Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous parle de la nouvelle grille de France TV...

Hier France Télé a présenté ses nouveautés pour 2021, vous n’êtes pas dedans, Nagui, vous, vous étiez une nouveauté, mais en 92. Vous êtes vintage, je pense qu’un jour il y a un mec qui va vous présenter en tant qu’objet dans l’émission d’enchères de Sophie Davant, qui vous caressera afin de tâter le matériau. J’ai vérifié, sur Wikipédia donc ça doit être faux, en 94, vous avez même animé les Victoires de la Musique avec Christian Morin, que les jeunes ne peuvent pas connaître, par jeunes j’entends les gens de moins de 87 ans.

Christian Morin, c’est un type qui a longtemps animé "la Roue de la Fortune", jeu avec des candidats tellement cons que quand on cherchait un animal, de dévoilées il y avait les lettres C.H.A et là le candidat disait, « Christian, je sèche, je vais proposer le B ».

Bref, tu l’as roulée, ta bosse, mon gros loup, mais t’es toujours au top, moi quand je paye ma redevance, j’écris sur le papier : « je veux que tout aille à Nagui, et rien à Guillaume Meurice parce qu’il me paraît être à la limite du communisme ». Leïla, pareil, il y a longtemps qu’on la voit sur la 2, elle a déjà annoncé 140 cyclones dévastateurs et la mort de 700 personnalités, à chaque fois que je la croise ici dans le couloir, je hurle « mais qu’est-ce qui s’est encore passé ? » ? Et bien, Leïla, Nagui, mes amis, que j’ai appris à apprécier, au début c’était pas ça mais ensuite j’ai revu mes critères d’exigence à la baisse, sachez que vous allez avoir de nouveaux copains, qui vont vous refiler le Covid à la cantoche entre le céleri rémoulade et le kawa.

Hier en effet, le directeur des programmes du groupe, Stéphane Sitbon-Gomez, un homme moitié gourmand moitié mexicain, était en visio pour faire son annonce à la presse et là surprise, est apparu Michel Drucker, donc les gens se sont dit : « ah super, France 3 a acheté "The Walking Dead" ». Drucker était chez lui, un immense chenil, il a dit qu’il allait bien, on lui a changé le cœur, le foie, les poumons, la rate, tout, comme chez Norauto quand on apporte une Fiat Tipo, mais avec plus de kilomètres. On a prélevé les organes sur Kaiser, un berger allemand écrasé par Gérard Larcher un jour où il circulait, pas en voiture, à pieds, l’inconvénient étant que maintenant Drucker jappe, et qu’il ne vaut mieux pas sortir un os à moelle devant lui parce qu’il se met à baver.

Drucker reviendra au printemps, et, a-t-il dit, vacciné, je sais pas à quoi, mais si c’est au Covid, il sera pris en charge au printemps mais 2028, il va falloir foutre le canapé rouge au garde-meubles.

Sinon, nouveauté, sachez que Jamy Gourmaud, le scientifique poilu, arrive sur France 5 avec l’émission "C Jamy", sur la 5, les programmes ont tous un titre en C, "C à Vous", "C à dire", "C dans l’Air", il manque juste "C à chier", une émission sur la gestion du Covid par le gouvernement de Jean Castex.

Sur France 2, il y aura bientôt « Nos vies d’ici », émission, je cite, qui met dans la lumière des français trop souvent dans l’ombre, comme le fils de David Douillet quand il marche derrière son père.

Thierry Ardisson, un petit loulou que j’ai un peu poussé sur C8 il y a 2 ans, revient, ça me fait plaisir, génération Pastureau. Sur la 2 il fera des interviews de personnes décédées, sont cités Michel Serrault, Francis Bacon, quand Hugo Clément va apprendre l’arrivée de Bacon dans le groupe, ça va être chaud, il va péter un câble, parce qu’il est plus végane qu’un lapin nain. A côté de lui une limace c’est Depardieu quand vous le lâchez chez Courtepaille.

Sinon Michel Cymès, l’ORL de France 2, écrit le Parisien, ORL, ça signifie qu’il s’occupe des oreilles et du nez, donc les seuls orifices qui n’ont jamais intéressé Strauss-Kahn, Cymès va avoir une émission de santé.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !