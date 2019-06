Maurice le coq, qui vit sur l’ile d’Oléron, est trainé devant les tribunaux, accusé de chanter trop tôt le matin

Grosse actualité judiciaire en ce moment... D’abord, Gérard Collomb, qui est maire de Lyon depuis la création de la ville en -43, c’est lui qui a construit la première hutte en bois, est soupçonné de détournement de fonds publics, pour nous ça parait énorme, mais en politique, ça se met sur un CV. Hier, on a perquisitionné son domicile, sa mairie, tout, à un moment, un type a enfilé un gant de latex en disant « c’est ton tour », Collomb l’a bien pris, il a répondu « vas-y ma loute, je rêve de sensations nouvelles, toute ma vie je me suis fait iech, une fois en 79 je me suis pris une cuite dans un bouchon de la vieille ville mais c’est tout ».

Sinon André Boudou, père de Laeticia Hallyday, a été mis en garde à vue pour soupçon de fraude fiscale liée à une boite de nuit qu’il a au Cap d’Agde, c’est le problème du Cap d’Agde, on oublie tout, son slip, la politesse, parfois on a joui sur la personne avant de connaître son prénom, tout ce qu’on entend c’est « bonjour, je m’appelle Nata… ah, quoi, déjà ? », donc oublier de déclarer 2-3 milliers d’euros au fisc, c’est rien là-bas. En plus la boite s’appelle l’Amnesia, il n’a pris personne par surprise, il y avait des indices, même Sammy dans Scoubidou aurait pu résoudre cette énigme.

Enfin, il y a le procès Balkany, qui consiste à écouter Patoche dire qu’il ne se souvient de rien, il a dû trop trainer au Cap d’Agde, tandis que Dupont-Moretti, son avocat, grogne, il communique comme Neandertal, s’il croise Chabal en culotte de peau il va le checker en lui disant « tape m’en 4, il m’en manque un que m’a bouffé un tigre à dents de sabre », le tigre à dents de sabre, c’était le prince William de l’époque, Alain Juppé à côté de Dupont-Moretti, c’est les Frères Taloche à lui tout seul.

Bref, l’actualité judiciaire est chargée car nous sommes un pays de truands, mais tout ça n’est rien à côté du procès fait au coq Maurice. Oui, aujourd’hui à Rochefort va être jugé un coq, pour vous dire le niveau de stupidité que notre pays a atteint, je vous raconte l’histoire, mettez-vous en cercle autour de moi et déshabillez-vous, comme nous le disait mon chef scout lors du camp de vacances en août 82.

Il était une fois un coq, Maurice, qui habitait l’ile d’Oléron, alors que Lionel Jospin c’est l’ile de Ré, chaque ile a sa bestiole, plus ou moins en forme. Maurice a 4 ans, fait 2 kilos 5, comme Lily-Rose Depp, et vit chez Corinne, sa propriétaire. Bien sûr, le coq, chaque matin, chante, parce que c’est tout ce qu’il sait faire, comme Amel Bent, seulement à côté de chez Corinne, il y a une résidence secondaire, des gens usés par la vie, donc sans doute Benoit Hamon, viennent se reposer.

Et le chant du coq à 6h, ils détestent, comme Manuel Valls déteste les gens qui n’ont pas voté pour lui à la municipale à Barcelone, qu’il dérouillerait volontiers s’ils ne représentaient pas 99,5 % des habitants de Barcelone. Ils sont donc allés voir Corinne, ont demandé qu’elle fasse taire son coq, mais c’est impossible, on peut faire taire un nord-coréen, il suffit de mettre Kim Jong-un au sommet de l’état qui lui dit « ta bouche sinon je te coiffe comme moi », mais Kim Jong-un n’a pas le temps de s’occuper d’un coq, il a déjà à gérer Donald Trump qui est aussi con. Les voisins font donc un procès à Corinne, afin que le coq soit placé, soit au KFC de la Porte de Saint-Ouen soit chez Alain Delon qui le piquera en même temps que ses chiens le jour où il se sentira partir. Il faut les comprendre, ils ont acheté à l’île d’Oléron en se disant « enfin on va pioncer, on va avoir la life de Gérard Larcher », et dès potron-minet, comme dit plus personne parce que tous ceux qui disaient ça sont morts, ils sont réveillés par un potentiel nugget.

