Hier, Olivier Faure a ému la France

Oui, Olivier Faure, c’est le 1er secrétaire du Parti Socialiste, c’est donc un passionné de vintage, il a hésité entre ouvrir une brocante et prendre le PS, il a choisi le PS, défi professionnel le moins enthousiasmant de l’histoire, à égalité avec sosie vocal d’Anna Mouglalis quand on a envie de chanter la BO d’un film Disney. Et hier, Olivier Faure était sur C-News, depuis chez lui, interviewé par Gérard Leclerc, le journaliste aux cheveux bouclés qui n’a plus de coiffeur, donc là techniquement, c’est un animal de compagnie. Le soir, il jappe en voyant sa femme et il a fait pipi devant la porte de son bureau afin de délimiter son territoire. Bref, tout va bien, Olivier Faure parle, ce qui génère plus d’ennui que la lecture publique du livre « Une vie au service du centrisme » par François Bayrou, quand soudain, l’un des fils de Faure déboule à l’image. Il doit avoir 5-6 ans, et porte dans son regard la même innocence qu’Arielle Dombasle. Avec le travail à la maison, les gosses ne savent plus si papa bosse ou si papa se détend, Nagui, pour être tranquille le temps de l’émission, vous avez même dû enfermer les vôtres dans votre jet, qui tourne pendant une heure au-dessus de votre ile privée, c’est tout un truc. Donc on réveille Gérard Leclerc, en lui faisant sentir des croquettes, il sourit, et lui qui est si morne, si tristounet, son visage rappelant l’enfer des camps staliniens en février 1921, il devient solaire.

Olivier Faure, lui, est gêné, il dit à son fils « plus tard, je suis à la télévision », mais le gamin s’approche de lui et le prend dans ses bras, sans un mot ; les larmes montent aux yeux de Gérard Leclerc, qui murmure à son assistante « non mais j’ai des allergies au pollen, c’est pour ça ». Et là, la France, ce pays dur, composé de trolls, d’insoumis, ce pays qui le 11 mai à minuit une va se refoutre sur la tronche, fond. Je n’ai pas honte de le dire, j’ai été ému, et pourtant je suis de l’ancienne école, celle des mecs bruts qui quand ils voient Lino Ventura dans un vieux film mettre un coup de tête à sa tante ont tendance à le trouver un peu féminin. Et bah j’ai appelé le PS pour adhérer tellement j’étais touché, et là une dame au téléphone m’a dit qu’elle ne savait pas comment faire parce qu’en 7 ans ½ au standard, personne ne lui avait demandé ça.

Dire que nous on est là, parce qu’on a vu Baron Noir, à imaginer que la politique, c’est un milieu rude, où il faut se battre, alors que non, Olivier Faure n’a pas d’adversaire, au PS, ils sont 1, lui, parce que son petit n’a pas l’âge requis, un congrès du PS, on peut faire ça dans des toilettes de TGV. Sa vie, c’est des câlins, des bisous, en plus depuis sa naissance, son fils entend parler du vivre-ensemble, résultat à 6 ans il n’est qu’amour. Avant le CM2 il aura monté sa 1ère communauté hippie dans les Vosges. Marine Le Pen, pareil, la moitié de son temps d’antenne, elle montre des photos de ses chats, ses détracteurs nous vendent le retour du 3ème Reich, à la fin on a une pub pour Sheba. Ces 10 dernières années de politique n’ont été qu’amour, « je t’aime, Carla », « je t’aime, Valérie », « ah non, finalement, j’aime Julie ». Même Macron est trop gnon, hier il a visité une école avec le masque d’Hannibal Lecter, bah les gamins ont discuté avec lui comme si c’était un Polly Pocket.

Et puis, que dit la vidéo d’Olivier Faure ? Et bien que dans les yeux de son enfant, on est le plus grand, le plus beau, celui qui réconforte, celui qui ne devrait jamais dire « plus tard, je suis à la télévision », mais « viens, la télé, on s’en fout, se lever à 7h du mat’ pour parler à Gérard Leclerc est vide de sens ». Avant, le 1er secrétaire du PS, c’était le héros de tous les gens de gauche. Maintenant, c’est celui de son fils. Et c’est tellement plus important.