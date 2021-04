.

Hier, je ne sais pas si vous en souvenez parce que la vie passe tellement vite, il y a quatre jours c’était l’été, là c’est déjà l’hiver, j’ai évoqué le fait que des ministres pourraient avoir dîné dans des restos clandestins. C’est l’affaire Pierre-Jean Chalençon, du nom de cet homme qui a l’intérieur de la tête dans le même état que le dessus de la tête. Et j’ai reçu des messages m’accusant de faire le jeu du FN, enfin du RN, ils ont changé, il y a juste BN qui était pris, le reste c’était dispo. C’est-à-dire que sous prétexte que Marine Le Pen monte, cette dame à cause de qui on se farcit une reprise de Diam’s par le trio Vitaa – Amel Bent – Camélia Jordana, je quitte d’ailleurs le pays le 12, avec des mélomanes on a loué un bus qu’on a appelé l’Exodus 2, et bien on ne doit plus critiquer les gens actuellement au pouvoir. Ce qui est absurde car 1- je suis un comique non essentiel, si je clamse, Laurent Delahousse au JT dira « et on apprend le décès de, pff, je sais pas qui c’est, allez tout de suite, la météo, Anaïs Baydemir », donc le public n’attend pas de moi des messages 2- je n’ai pas de 2, mais une fois écrit le 1, j’avais la flemme de tout reprendre, donc, bon, 2. D’autant qu’au risque de faire du populisme, les politiques mentent, de manière éhontée.

Prenez Jean-Michel Blanquer, l’homme au corps élastique, hier lancement de l’école à la maison, le concept 20 gosses en visio qui braillent une maîtresse qui coupe tous les micros et se dit « purée, le distanciel ça a du bon, pour obtenir le même résultat en classe, je serais obligée de leur combler le larynx avec des boules de papier calque ». On savait qu’hier il y aurait des centaines de milliers de connexions, donc tu es ministre, qu’est-ce c’est t’y tu fais ? Tu vérifies si les serveurs vont tenir le coup mais pas Blanquer, il a passé le lundi à chercher des œufs dans les fougères. Résultat hier à la 1ère heure tout a sauté, le site du CNED pouvait juste accueillir la classe de CP de l’école Nolwenn Leroy de Quimperlé. Quand le petit Théo habitant Noisy-le-Sec s’est connecté en plus, le système a planté, et là Blanquer, dont ce n’est jamais la faute, il faut le savoir, même quand il fait pipi partout autour de la cuvette, il accuse sa femme qui urine assise, Blanquer a déclaré « c’est à cause d’une très forte attaque informatique venue de l’étranger », c’est-à-dire que Poutine si ça se trouve, a décidé avec le guide suprême iranien et Bachar el-Assad, de s’attaquer au système "Ma classe à la maison" du CNED. Ils détestent les enfants, s’ils voient l’âne Trotro sur la route, ils accélèrent, je pense que leur prochaine cible, c’est la chaîne Piwi , Monsieur Field, il va falloir vous preniez chez vous le directeur de l’unité jeunesse de France Télé, planquez-le à la cave avec la gnôle, parce que les russes vont le buter.

Ah, autre dossier, Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, une vidéo a fuité de 5 de ses collaborateurs faisant la bamboche, sans masque, ce sont les 5 personnes heureuses en France en ce moment, 6 avec Jean Lassalle mais ça compte pas, il est ivre. C’est une voisine en face du ministère qui a filmé, elle était chez elle parce que c’était le soir et qu’on est sous couvre-feu depuis, houlà, on ne sait plus quand, les Bogdanoff ne peuvent même plus regarder la lune, du coup ils se regardent eux et éclatent de rire. Là Mme Vidal aurait dû dire « c’est un scandale, je suis désolée, désormais au ministère il n'y aura plus que de la Cristaline et la chanson "Les sunlights des tropiques" est interdite », parce qu’elle pousse à la danse, alors que Christine & The Queens moins, ou alors c’est qu’on est déjà démembré. Mais non, Mme Vidal a dit « ce n'était pas une fête, c’était un moment de convivialité », comme quoi les mots sont importants, nous ne sommes pas le pays de Molière, Aragon, Jul, pour rien, je pense que la féria de Dax il suffira de l’intituler « moment de convivialité certes un peu énorme avec des vachettes » pour que ça passe. Et Mme Vidal ajoute : « on bascule dans une société de délation », comme Chalençon qui lui a évoqué le régime de Vichy, rien que ça, pour eux, balancer des fêtards à cause de qui on se farcit 18 confinements, ça équivaut à vendre des juifs aux allemands, je propose que ces gens intègrent le dispositif "Ma classe à la maison" pour un cours d’histoire, dès que Blanquer aura remis les vis du PC détruit par Poutine. Et la ministre ajoute : « mes collaborateurs ont besoin de se détendre, ils bossent 16h par jour, 7 jours sur 7 », OK, le ministère de l’enseignement supérieur, c’est un lieu à part où le code du travail n’existe pas, c’est l’ambassade des Philippines, sur les 8h qui leur restent, les mecs dorment 2h et sinon ils fabriquent des Nike dans le sous-sol.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !