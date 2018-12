Ça y est, c'est parti pour le Téléthon.

Oui, Nagui, je sais pas comment vous faites, vous bossez toute la semaine, certes il y a des émissions meilleures que d'autres, mais quand même, là vous allez enquiller 30h de direct, et lundi vous reviendrez comme une fleur, on vous demandera "ça va, maître ?", vous répondrez "nickel, j'ai la patate", tandis que vous serez en train de faire 300 pompes au sol tout en potassant vos questions sur les héros de l'Antiquité pour votre jeu du midi.

Vous êtes infatigable, dans le porno vous auriez fait une carrière incroyable, l'étalon égyptien, qu'on vous aurait appelé, le chameau à une bosse. 30h passées en compagnie de Sophie Davant, ça en arrêterait plus d'un, pas vous, car tel le bonze thaï, vous arrivez à faire abstraction de votre environnement, et parvenez à ne pas vous donner la mort même en plein live des Kids United. Bref, c'est le Téléthon, et partout on s'active.

Exemple en Charente, une société a fabriqué une charentaise de 4m30 de long sur 1m30 de haut, qui sera vendue aux enchères, vous la verrez, Nagui, puisqu'elle sera sur le plateau, vous voyez des fringues énormes sans avoir à prendre de drogues, c'est une sacrée économie sur votre budget mensuel.

A Carcassonne demain, il y aura une marche aux flambeaux, s'il fait froid certains porteront des cagoules, donc n'ayez pas peur, il ne s'agit pas du Ku Klux Klan, si vous êtes noir, vous pouvez rester. A St-Manvieu-Norrey dans le Calvados, est organisé le défi crêpes, les bénévoles ont 30h pour réaliser un million de crêpes, j'ai vérifié, dans le village il y a 1900 habitants, ça fait 526 crêpes chacun, dimanche ils seront donc morts, les autorités conclueront à un suicide collectif, on trouvera chez une des personnes un vieux CD de Nolwenn Leroy et on dira que c'est une secte bretonne qui a dérapé.

Mieux, à Sucé-sur-Erdre, dans les Pays de la Loire, ils vont avoir droit à un duplex à la télé demain, Nagui, il y a un moment où vous allez devoir dire "allez, Agen, c'est fait, Montauban, c'est fait, maintenant on se fait Sucé", suite à quoi Sophie Davant partira sur 2h de blagues grivoises, parce que toute personne qui regarde les bêtisiers sait que Davant, vous lui montrez une enclume, elle éclate de rire en vous disant que ça ressemble quand même pas mal à un pénis, le jour où elle fait le divan de France 3, l'émission va durer 24h.

Enfin à Plourin-les-Morlaix, il y a une grande vente de crêpes, le Téléthon fait progresser la recherche, mais surtout la crêpe, je pense qu'à la fin du week-end quand on regarde la France depuis l'espace on voit une immense crêpe, avec en-dessous des gilets jaunes qui crient "ouais, ça c'est un coup de Castaner pour étouffer la contestation".

Concrètement, c'est le monde de la crêpe qui finance la recherche, j'ai jamais été aussi fier d'être breton. Donc le Téléthon, ce sont des anonymes, mais aussi des stars, dont Pascal Obispo, parrain cette année, et qui vend aux enchères une basse dédicacée, on sait juste que ce n'est pas Polnareff qui va l'acheter parce que l'autre l'aime autant que Mireille Mathieu le poppers.

