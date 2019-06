On connait la date de la fin de l’humanité. Alors ne prenez pas vos agendas pour noter, ça ne sert à rien, nous serons tous morts, à part peut-être Tom Villa qui est jeune, si d’ici là il ne tombe pas dans l’héroïne, c’est pour 2050. Des chercheurs australiens ont calculé ça, il nous reste 31 ans pour kiffer...

Inlassablement, je fais des chroniques sur la planète. D’abord parce que je sors une chronique par jour, je débite des mots comme un enfant bangladais des T-shirts de sport, et qu’il n’y a pas 12000 thèmes possibles, Roland-Garros, je m’en tape, ça fait des années que c’est plus du sport, c’est un biopic de Rafael Nadal, le seul buffle déguisé en mec, Macron je me suis lassé, les gilets jaunes il y a plus que Fly Rider en webcam qui essaie de décrypter un Pif Poche, donc il reste le désastre climatique. Et je ne suis pas le seul à être préoccupé par ça, regardez le score des écolos aux européennes, 13% des voix, 12,5% de plus que Philippot, qui a fait le ¼ du parti animaliste, il s’est fait battre par une liste de cockers, depuis il lance des steaks au cyanure par-dessus le portail de tous les refuges SPA en criant « tu vas crever, Fifi ».

Chef des écolos, Yannick Jadot, sur le papier, ça suscitait pas la folie, il a le charisme d’un bout de camembert atteint de Listeria, mais les gens ont tellement envie de s’engager pour la planète que même s’ils avaient présenté Mario de la Starac 1, il faisait 13%, et il la tenait, sa revanche sur Jenifer. Manuel Valls, qui s’est pris une tôle à Barcelone, il aurait dû se présenter comme écolo, il aurait été élu, là il a annoncé son mariage, sa seule façon d’aller quand même à la mairie c’est ça, et si elle lui avait non, il partait sur un renouvellement de sa carte d’identité, ce loser.

Et Yannick Jadot, dans son esprit malade, imagine qu’on a voté pour lui en tant que personne, mais c’est comme le chanteur de bar-mitsva qui pense qu’on l’a signé pour les 13 piges du petiot parce qu’il était le meilleur, bah non, c’est juste parce que Gilbert Montagné prenait une blinde. Jadot en 2 semaines, il s’est starisé, on le voit dans Match, il nous présente sa chérie, une dame de RTL qui du coup s’est barrée, en 2 ans, ils auront vu fuir tous leurs talents, il va uniquement leur rester Yves Calvi + René, le technicien de surface qui aspire les cheveux d’Yves Calvi tombés sur la moquette.

La France devient écolo, les amis, au point que des députés, dont Delphine Batho, la seule à se faire harceler par des marins excités sur le départ de la Route du Rhum, ont proposé la fin des vols intérieurs. Logique, vous faites un Paris-Marseille, il faut aller à l’aéroport, attendre une heure, l’avion est en retard, vous arrivez, il faut reprendre la voiture, Madonna dans le même laps de temps, elle peut adopter 60 enfants. Le train, qui est non polluant, va plus vite, et puis le train, ce sont des échanges humains, tiens, ce week-end, j’ai pris le train, j’avais la place 46, une dame y était assise, je lui dis « c’est ma place », elle me dit « vous êtes sûr ? », je lui montre mon billet sur mon téléphone, elle me dit « qui est cette dame ? », je réponds « oh pardon », c’était l’appli YouPorn qui était ouverte, la catégorie intermittente du spectacle, on y voit des filles 100% épilées avec des pancartes « des moyens pour Radio France », elle me dit « on est voiture 12 ? », je lui réponds « non, 13 », et là, elle s’était trompée de voiture. Un boulet, je lui ai conseillé le Thalys pour aller se faire euthanasier en Belgique, mais elle devait se rendre à Limoges, je lui ai dit « ok, c’est pareil ».

Bref, le train, c’est de la convivialité, mais l’avion c’est nul, on ne se parle pas, on mate les fesses de l’hôtesse en se disant qu’en 2019 c’est une attitude sexiste hyper-genrée qui pourrait nous valoir la mort ou pire, l’opprobre sur Twitter. Dans le train, vous ne regardez pas le cul des contrôleurs, parce qu’à 90% ils sont moustachus et s’appellent Jean-Pierre. Et par curiosité, quand les médias ont parlé de l’interdiction des vols intérieurs, j’ai lu les commentaires des gens sur le net, parce que j’aime savoir ce que le peuple exprime, contrairement à Louis 16 ou Emmanuel Macron.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !