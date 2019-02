Tanguy a consciencieusement étudié une enquête sur le complotisme et les résultats sont plus qu'étonnants...

Cette semaine est parue une enquête sur le complotisme, alors attention, on ne sait pas qui est derrière cette enquête. Le complotisme s'étend, Nagui, ça doit certainement profiter à quelqu'un. C'est une grande enquête Ifop qui a été faite (mais qui travaille pour Ifop ?), enquête menée après de 1506 personnes (pourquoi ce chiffre ?), et qui a livré ses résultats aux médias (mais qui contrôle les médias ?).

Le résultat, je peux l'analyser en 7 mots : on a complètement vrillé de la tête. 9% des sondés pensent par exemple que les américains ne sont jamais allés sur la Lune, ce serait des effets spéciaux, je rappelle qu'on était en 69, un zombie dans un film il fallait 7h de maquillage pour qu'au mieux il ressemble à Gérard Collomb quand il a mal dormi. La Nasa, disent ces gens, aurait fabriqué de fausses preuves, et les types qui sautaient à 12m de haut à cause de l'apesanteur, non, fake news, ils vous disent "ils devaient avoir un souci de digestion, on mange mal dans les fusées, donc des flatulences, dans la combinaison ça créait de l'air, paf, ils s'envolaient".

17% des gens pensent que le gouvernement américain a été impliqué dans les attentats du 11 septembre, pourtant à l'époque, le chef c'était W. Bush, le mec a failli mourir en 2002 étouffé en bouffant un bretzel, il était tellement con que l'action de son cerveau n'allait pas jusqu'à ses mâchoires, ça s'arrête au nez, il peut juste se moucher, comment est-ce qu'il aurait pu concocter le plus gros attentat du siècle ? Il faut un minimum de structure mentale, moi je me suis arrêté au BTS, je vois bien la différence qu'il y a entre moi et Ben Laden qui à 14 ans prenait des cours d'anglais à Oxford, il pouvait hurler "je vais vous anéantir, bande de fils de chiens" en 14 langues, moi dès le terminal de l'Eurostar quand on me dit "hello", je réponds "non, celui de 9h52".

D'après 23% des sondés, il y a des signes cachés dans les clips musicaux, ça c'est vrai, celui de "Jobi Joba" des Gipsy Kings il y a 30 ans, le message, c'était "n'ayez pas peur de porter la nuque longue", ça a plombé des milliers de plans sexe, la fille voyait le type débouler avec un mulet dans le dos, ce qui est la seule chose qu'ont en commun le zoophile et le gitan, elle se cassait, ça a fait plus de tort à la natalité que 150 années d'IVG.

Mais le message caché des clips de rap californien, c'est quoi, il est important pour une femme de tremper chaque heure ses grosses fesses dans la piscine, ça ressemble plus à un conseil déviant de Michel Cymès qu'à un signe caché. Mieux, 34% des gens pensent que l'accident de voiture de Lady Di était un assassinat masqué, non, c'est juste qu'à l'époque, on pouvait rouler très vite à Paris parce qu'il n'y avait pas Anne Hidalgo, ça ne va pas plus loin.

En 2019, Diana, elle se serait tapé les bouchons tout le long des quais, Hidalgo a sauvé plus de vies que Superman dans les films, elle devrait avoir le prix Nobel de la Paix. Vous la mettez à la place d'Edouard Philippe en lui disant "bébé, on te laisse la France, voilà les clés", 10 jours plus tard, elle met les nationales à 5 km/h, vous voyez des lombrics sur votre droite qui vous dépassent, il y a plus un mort. Enfin, selon 43% des sondés, le ministère de la santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la nocivité des vaccins.

