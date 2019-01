Tanguy, la violence est partout

Oui, fini le dialogue, les mots, ces vieux trucs qui nous distinguaient du mammouth laineux, désormais on tape, partout, tout le temps, la France n'est plus qu'un pauvre ring de catch mais sans les nuques longues et les moule-bites fluo.

Il y a 3 jours, on a découvert Christophe Dettinger, un boxeur, pas le sous-vêtement, ça c'est Calvin Klein, le sportif. Et Dettinger, c'est pas un rigolo, il est double champion de France des lourds-légers, lourd léger, c'est comme Tex quand il raconte une blague après avoir perdu 15 kilos.

Samedi, on l'a vu en live sur BFM pour son combat contre un CRS, du temps de Benalla, le type arrivait, vous bloquait la respiration avec le petit doigt en vous murmurant à l'oreille "dis que tu aimes Macron ou je te trucide", un coup du lapin et on vous foutait au cimetière de Pantin.

Mais là les CRS ils ont un bouclier transparent, un casque de VTT et le petit gourdin de Guignol, vous lâchez un champion de boxe là-dedans, en 4 secondes il éclate tout le monde et la compagnie entière finit chez Planet Sushi dans une box. Donc Dettinger, qui est censé pratiquer son sport dans un cadre privé, parce que sinon la prochaine manif on va voir des pros du curling attaquer les CRS avec des balais, a tapé comme un bourrin, y compris sur un CRS à terre, parce qu'il y a plus de règles, c'est comme si Nicolas Hulot passait au-dessus en ULM et larguait sur les flics l'ensemble du stock de shampoing qu'il n'a pas utilisé depuis 25 ans.

Frapper un homme à terre, c'est le comble du manque de courage, alors quand en plus on est un boxeur, c'est la honte absolue, et puis Griveaux nous fait tout un truc pour sa porte en bois, qu'on lui a défoncée comme s'il était Nouf Nouf dans les 3 petits cochons, en disant "je suis la République, m'attaquer c'est attaquer la France", il se prend pour un pays, c'est le seul qui sur le frigo regarde la France en magnets Père Dodu et dit "purée, je suis quand même beau", alors que taper sur un CRS, qui lui représente la République, et pour 2000 boules par mois, c'est largement aussi grave.

Christophe Dettinger a fait une vidéo pour s'expliquer, il a dit "j'ai la colère du peuple en moi", lui c'est Jeanne d'Arc sauf qu'au lieu d'entendre Dieu il entend tous les gilets jaunes, vu le nombre qu'il y en a, ça doit être un sacré foutoir dans sa tête, une sorte de live d'I Muvrini dopé à la Red Bull mais en plus harmonieux, pas étonnant qu'il tape, il devient fou.

Et comme le seul repère dorénavant, c'est la violence, il est en train de devenir une idole, il y a une cagnotte Leetchi pour lui, qui a déjà récolté 34000 euros, et il reste 42 jours pour donner, donc à la fin le gonze va avoir le double du Téléthon, d'ici 3 mois il est à Dubaï à bouffer des steaks en or avec les Ribéry. Jacline Mouraud, qui est en train de monter son parti, si elle ouvre une cagnotte, aura 24 euros, moins qu'Herbert Léonard s'il en créait une pour un prochain album, parce qu'elle ne tape pas. Ce qui rassemble les gens, c'est la violence, moi j'ai coupé BFM, on ne voit plus que des gens se taper dessus, je mets le JT de Jean-Pierre Pernaut, on a 30 secondes sur les manifs et 27 minutes sur la galette des rois, je préfère.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !