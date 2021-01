Tanguy Pastureau nous le dit, l’être humain est basique : 3 feuilletons avec des lutins, un peu de pain d’épice, de la bière de Noël qui coule dans le gosier, et hop, tout va mieux !

Ici, à la Bande Originale, les gens sont de bonne humeur, même Guillermo Guiz, qui pourtant vient de Belgique, sordide contrée humide chantée par des artistes ivres et sans dents, a l’air heureux. Pourtant, il vit dans un pays qui la plupart du temps n’a pas de gouvernement, exactement comme nous. Oui, ici on est bien, Nagui est drôle, et quand il ne l’est pas, il suffit de regarder ses chaussures pour se mettre à rire, Leïla est solaire, elle peut griller des saucisses juste en les approchant de son front, Maïa arrive à parler de sexe avec humour, jusqu’alors seul Daniel Morin savait faire ça, quand il nous racontait ses samedis soirs, bref il y a une super-ambiance.

Et c’est là qu’on peut dire que cette émission, ce n’est pas la France. La France, c’est du mal-être, de la névrose, des gens qui se sont fait plaquer et qui se mouchent dans la veste de Faustine Bollaert, la France c’est Jean-Yves Le Drian le matin quand il se réveille avec la marque de l’oreiller sur la gueule et qu’il réalise que ça lui fait la même tête que d’habitude.

En plus, avec les confinements, on n’a jamais été aussi seuls, on est comme Tic si Tac était mort, l’autopsie de Tac révélant qu’en fait il était allergique à la noisette. Finis les rapports humains, les gens ne vont pas au bureau, on ne se drague même plus entre collègues, c’est affreux, du coup, tous les stagiaires de 3ème restent vierges, à la place on fait des visios, on se retrouve seul le soir à faire l’amour à son ordi, résultat on appuie sur toutes les touches en même temps, à la fin ça ressemble à un bouquin de Marc Lévy.

J’ai lu qu’entre mars et septembre 2020, donc 6 mois, le temps pour une paysanne moldave de faire 7 enfants, ont été vendus un million de boîtes d’anxiolytiques de plus que d’habitude. Et Michel Debout, membre de l’Observatoire du Suicide, la boîte la moins fun du monde, même bosser à Chérie FM quand c’est la journée spéciale Julie Zenatti c’est mieux, annonce une augmentation énorme des suicides en 2021.

Heureusement que dans cette équipe, il y a un homme qui reste connecté à cette réalité française : moi, Pastureau, n°1 au top du mal-être 2020, encore moins jouasse qu’une chanson de Stromae sur un migrant estropié en train de crever devant le magasin But à Anvers. A côté de moi Mylène Farmer c’est le Scrameustache en train de se lécher l’anus en souriant.

Et là vous vous dites : « vivement fin juin que Pastureau dégage, il nous plombe, c’est bien la peine d’inviter Claudia Tagbo, qui est sympa comme tout, si c’est pour avoir en face une sorte d’ashkénaze non-circoncis de la Bretagne intérieure en train de chouiner ». Et vous avez raison. C’est pourquoi j’ai une bonne nouvelle, mais non, Amel Bent ne renonce pas à la chanson pour se lancer dans le bowling. Non figurez-vous que l’INSEE, mercredi, a annoncé que le moral des ménages avait, je cite, nettement rebondi en décembre. Grâce à quoi, les amis, enfin les collaborateurs ? A l’effet Noël, car l’être humain est basique, 3 feuilletons avec des lutins, un peu de pain d’épice, de la bière de Noël qui coule dans le gosier, et hop, tout va mieux. Même Jean-Pïerre Bacri, vous y mettez une guirlande, il tente une danse des canards.

Pourtant, Noël, c’est déprimant, c’est le seul moment de l’année, avec votre anniversaire, où vous risquez de recevoir une Smartbox, le cadeau pourri, tu réalises que ton oncle a payé 70 balles pour que tu réserves un massage aux galets, alors que tu vas à Dieppe, tu te mets à poil sur la plage, allongé sur le dos, et tu demandes à ta femme de te marcher dessus, c’est exactement la même chose. Mais non, une bûche pleine de crème et hop, la France, c’est reparti.

Et autre explication, nous dit l’INSEE, la proportion de ménages ayant fait des achats importants a augmenté, donc joie de vivre, parce qu’on est tous là à se la jouer décroissants, gna gna gna la planète, gna gna gna j’irais bien vivre dans le Perche, mais la réalité, c’est qu’il n’y a que quand on fait fondre sa carte bleue chez H&M qu’on se sent bien. La vérité, c’est que les gens, que les théâtres soient fermés, ils s’en tapent, parce qu’après le spectacle vous repartez avec rien, à moins de kidnapper Jacques Weber, mais si vous l’enfermez à la cave et qu’il y a que des bouteilles à 4 euros, il risque de gueuler. Alors qu’un tour chez Nature et Découvertes où vous repartez avec un bâton de pluie, OK ça ne sert à rien un bâton de pluie, il suffit de vivre en Normandie si vous voulez entendre des bruits comme ça, mais c’est un objet donc ça fait du bien. On n’a rien inventé de mieux que la consommation, plus on a de choses mieux on se sent, pour vous dire, là sur moi j’ai 4 slips, alors certes, ça prend du temps quand on est aux toilettes, on a l’impression de passer tous les contrôles d’accès au Royaume-Uni depuis qu’il y a le Brexit, mais on peut faire du Vélib’ à l’aise. Anne Hidalgo utilise la même technique quand elle fait du vélo lors d’un reportage pour "Sept à Huit", dans son fute, elle met jusqu’à 30 culottes, du coton, et une fois elle a même mis son neveu de 4 ans, qu’elle a appelé Rockrider, ça lui faisait des fesses incroyables, j’ai cru qu’elle allait se lancer dans le reggaeton.

