Des scientifiques du MIT ont crées un gant muni de capteurs qui repèrent les moments où les muscles se détendent et où on va entrer en phase d'état hypnagogique qui est celle de la créativité. Tanguy Pastureau la décrypte pour la bande originale.

Nous rêvons tous la nuit. Mais la plupart du temps, nos rêves sont inutiles. Ainsi moi je rêve souvent de vous, vous êtes nu avec juste une paire de baskets et me dites "mon bichon, si tu veux revenir la saison prochaine, va falloir y passer, je vais te croquer comme Amanda Lear un petit jeunot de 18 piges". Et dans mon rêve, je fuis, terrifié, jusqu'à Europe 1, où ils m'embauchent parce qu'ils ont déjà tout tenté et n'en sont plus à un pari impossible près. Là si Julien Lepers se présente avec Risoli et Vincent Lagaf pour la matinale, ils les signent. Vous, Nagui, rêvez aussi, mais vous vous en foutez, parce que votre vie est mieux que vos rêves. En télé, vous cartonnez, quand vous allez à France 2, Laurent Delahousse, en pleurs, s'accroche à votre jambe, après vous avez du jojoba partout sur le jean, en criant "mais quel est ton secret ?". En radio, vous triomphez, Bern sur RTL sent votre souffle sur sa nuque, ce qui ne signifie pas que vous faites ensemble des soirées Valmont, Marquise de Merteuil, perruque poudrée et capote en boyau de porc, mais juste que vous le talonnez dans les sondages.

Bref, nos rêves sont la plupart du temps totalement cons. Soit on se retrouve trempé parce qu'on rêve de créatures sexys dont le nom commence par Casta. Christophe Castaner, on jouit, Laeticia Casta tout court, on jouit, ou Jean-Pierre Castaldi, on jouit et ensuite on se pose des questions sur soi-même et ses désirs. Soit c'est tellement absurde qu'en se réveillant, on se demande pourquoi Florent Pagny fume de la weed, alors qu'il suffit de pioncer un coup pour voir la tête de Mamie Ghislaine sur le corps d'une grosse mite en train de bouffer les slips de Papi Alphonse, ou l'Elysée avec Macron qui rend les clés si on est Laurent Wauquiez. Des scientifiques du M.I.T, University of Technology of Massachussets, ont donc créé un gant muni de capteurs, comme celui que la femme d'Olivier de Kersauson met pour toucher son mari quand il revient de 7 jours en mer, mais muni de capteurs. Le gant repère le moment où vos muscles sont détendus, si vous êtes Doc Gynéco, c'est tout le temps, ce qui veut dire que vous êtes en état hypnagogique.