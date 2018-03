La réforme envisagée sur la limitation de vitesse passant à 80 km/h sur les routes nationales interroge Tanguy Pastureau : pourquoi autant de révolte?!

En janvier, Edouard Philippe, le grand Duduche du centrisme libéral, annonçait que les nationales, ces petites routes où on essaie de doubler un tracteur entre deux 38 tonnes qui arrivent en face, allaient passer au 1er juillet à 80 km/h maximum. C'est-à-dire que si Benzema, dans sa Ferrari 599 Fiorano, veut faire un La Bourboule – St-Nectaire, il cale. D'après Philippe, la mesure permettrait de sauver 40% de vies en plus, donc ça vaut le coup. Même si, malheureusement, on ne peut pas choisir la vie de qui on sauve. Par exemple, il vaudrait mieux sauver Benoît Hamon, qui a déjà une carrière politique nulle, que celle du type qui pond les conneries écrites sur les produits Monoprix ! Vous achetez un gâteau, sur l'emballage, il y a écrit "tronche de cake", donc j'imagine même pas ce qu'il y a marqué sur le PQ. Quand vous roulez à 90 km/h, il faut 81 mètres pour s'arrêter en cas de danger, à 80km/h, seulement 64, donc ça sauve aussi des piétons, des sangliers, voire Sébastien Chabal qui est un mix des deux. Et en baissant la vitesse, sur un trajet de 50 bornes, on perd 4 minutes, donc ça va, 4 minutes, c'est rien, c'est deux fois l'acte sexuel ou le temps qu'il faut pour se dire que quand même il se passe que dalle quand on regarde The walking dead.

Mais les français ne supportent pas qu'on touche à leur voiture, on peut tout nous faire, éclater le code du travail, saigner les retraites, en 2018 les femmes gagnent moins que les hommes, on dit "ah, ok", mais la bagnole, non, car c'est une extension de nous-même. Moi quand quelqu'un nettoie le pare-brise de la mienne, je me mets à dire "hm oui, c'est bon !". Au type de chez Total effaré, j'ajoute "et ensuite, amour, tu vas me faire le plein" ! Donc le mec, en général, s'enferme dans sa guérite et appelle le 17. Quand on touche à notre voiture, c'est à nous qu'on touche. Quand en 97 je me suis fait piquer mon auto-radio, et ben je n'ai pas chanté pendant 6 mois. Donc les gens sont furieux, en tous cas en province, ce vaste espace qui nous a donné Jean-Michel Apathie et Francis Heaulme, parce que nous à Paris, on s'est habitué à rouler à 9 km/h, on a le temps de voir un lombric traverser une rue et s'arrêter à temps ! Le lombric peut même faire une pause clope. Et ça se ressent dans les sondages, car Macron baisse, or il a beau faire son kéké et dire "j'ai besoin de personne, j'avance, je transforme le pays, je suis beau", il a quand même besoin d'amour. Si vous n'avez pas un manque d'amour, vous ne cherchez pas à être élu. Regardez Marine Le Pen, elle est très aimée, et bien elle a saboté sa campagne.