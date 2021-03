Aujourd'hui, Tanguy Pastureau a un message à l'attention du Covid.

Bonjour, j’ai un message à l’attention du Covid. « Hé Covid, sale fils de pangolin, fais gaffe à ta binette, on va t’éclater, parce que t’as énervé Jean Castex ».

Vous avez vu, il était tout paisible, zen comme un bambou attendant de se faire suçoter par un gros panda liquide, Castex, c’était un bonze thaï, le prochain Karaté Kid il était prévu que les scènes soient tournées au pied d’une immense statue de Castex. Il disait « les vaccins, ça arrivera quand ça arrivera, il y a pas le feu au lac », même les Wailers époque Bob Marley à côté faisaient penser à Jean-Marc Généreux au niveau du rythme. Et ce week-end, on ne sait pas ce qui s’est passé, il a dû s’asseoir sans slip sur le chargeur d’iPhone de sa femme qu’elle avait pensé à brancher, parce qu’il était à fond. Samedi il est allé à Fleury-Mérogis, dans l’Essonne, inaugurer un centre de vaccination géant, dans un gymnase, des tas de gens qui se piquent dans un local qui pue la chaussette, du point de vue de l’ambiance, on se serait cru dans un squat de junkies à Paris 19ème, sauf qu’il y avait Castex, le René Coty 2.0, dans sa veste XXL qui fait qu’un hommage lui est rendu chaque année au Mondial du cerf-volant de Berck-sur-Mer. Samedi 220 000 personnes ont reçu une dose, la dernière fois qu’autant de gens se sont faits piquer, c’était à l’anniversaire de Marek Halter quand ses potes lui ont fait la bise. Et ce n’est que le début, à Marseille il y aura bientôt un centre de vaccination dans le stade Vélodrome, l’OM l’a mis à disposition, ils ont dit « de toutes façons on s’en sert pas, c’est ça ou on le loue pour les mariages ». Et en attendant, ce week-end, ils ont mis des tentes devant l’Hôtel de Ville de Marseille, comme au camping, les gens se sont fait vacciner et ensuite par réflexe ont procédé à l’élection de Miss Vaccin, c’est Jessica Martin, 74 ans, qui a été élue parce qu’elle a fait une réaction cutanée violette, son bras est parti en nécrose, elle a fini par le jeter dans la foule tandis que le DJ lançait "Alexandrie Alexandra". A Marseille, 2000 doses en un week-end, c’est parti, Castex s’est mis une pile, c’est le Usain Bolt de la seringue.

Mais il n’est pas seul, ce gouvernement, ce sont les Avengers en plus efficace. Gérald Darmanin hier a soutenu la vaccination à Tourcoing, il a pris un lanceur de balles de défense, a foutu des seringues dedans et a tiré sur tous les vieux, devant la boutique Damart il en a eu 27. Pour les attirer, il avait un appât, il a attaché Frank Michael nu en centre-ville, les femmes sont venues, en bavant, paf, il a fait un carton. A Toulouse samedi, le CHU a déployé un hôpital mobile, un camion qui se transforme en hôpital, on retire juste le calendrier Clara Morgane du chauffeur et les migrants qui n’ont pas vu que le camion était réfrigéré, on les vend en tant que Mikojet à des cannibales, et hop, ça fait hôpital. A Bordeaux ils vont même ouvrir un hôpital militaire pour vacciner, l’hôpital Robert Picqué, le lieu qui a le meilleur nom pour un centre de vaccination, c’est comme si à Concarneau la criée s’appelait Alix Poisson, Anne Brochet. A Nice, Seniorland, ville qui vue du ciel a une forme de couche Tena, ils ont carrément ouvert le palais Nikaïa, salle de spectacle de 9000 places, d’habitude il y a M. Pokora en live, là on a vacciné dedans, la différence entre les deux, c’est que le vaccin est moins douloureux à supporter. Résultat 13000 vaccinés en un week-end, la folie, à ce rythme-là d’ici 2 mois il y en a qui en seront à leur 30ème injection, quand ils saigneront du nez, il coulera du Pfizer. Et même dans les petites villes, on a vacciné, exemple à Troyes, il y avait la queue, forcément, c’est le 1er évènement qui se déroulait à Troyes depuis que le fils de François Baroin a mué à l’âge de 2 ans ½ comme son père. Troyes ce week-end, 900 vaccinés. On ne sait pas ce qui se passe, soit on a enfin reçu notre commande de vaccins, Castex s’est décidé à aller la chercher au Point Relais, soit les mecs injectent n’importe quoi, du jus de fruit, du sans plomb 98, juste pour donner l’impression que ça roule. Certains patients disent « tiens bizarre, ça sent le Cacolac », et à toutes les dames qui portent encore du fluo, comme en 87, on injecte du Gini.

