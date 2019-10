Tanguy Pastureau nous parle de cette chanteuse sexy, marrante, libre, que des cons jugent trop vite sur le net, Miley Cyrus.

Nagui : Tanguy, il y a trois choses dans la vie que vous ne comprenez pas.

Oui, première chose, je ne comprends pas qu’on vende des couettes alors que personne n’arrive à les foutre dans la housse de couette en moins de 35 minutes, la seule fois où j’ai essayé, j’ai failli partir pour le djihad en réaction à l’occident, je pense que c’est un complot des chinois pour couler notre productivité, eux ont des draps, en 20 secondes le matin c’est réglé, et ils nous entubent. Deuxième chose que je ne comprends pas, l’oxygénation des cellules, c’est pour ça que ce n’est pas moi qui hier ai eu le prix Nobel mais 3 scientifiques, certes, à côté de ça, je suis pas mal au bowling, or si ça se trouve eux sont infoutus de faire un strike. Les scientifiques, dès qu’il s’agit de la vraie vie, sont à la ramasse, regardez Cédric Villani, il est sapé comme un zombie dans les Contes de la Crypte, il veut devenir maire de Paris mais quand il visite une maternelle, les gosses se cachent dans le slip de la maîtresse en criant « bon dieu, la faucheuse est non-genrée et elle vient nous chercher ». Enfin, troisième chose que je ne comprends pas, le fait qu’un homme qui se tape des dames à la chaîne soit un dieu vivant, tous les autres mecs allument des cierges à la gloire de son pénis, donc plutôt les longs et fins que les bougies chauffe-plat si on veut rester sur la thématique, et que la femme ayant la même vie se fasse traiter de tous les noms, catin, dépravée, fan de K-Maro, parce que la femme doit être gentille et douce, avec une grosse odeur de jojoba, et ne penser qu’à des trucs purs comme la une du prochain numéro de Côté Maison, qu’elle lit en rêvant de Brad Pitt, mais pas de son cul comme tout le monde, non, de sa filmographie.

Seulement tout ça est une aberration, puisqu’entre l’homme et la femme il y a peu de différences, prenez Chiara Mastroianni et Daniel Morin, bon ok, là il y a des différences. Prenez François Hollande et Ségolène Royal, ils sont pareils, avec le même ciboulot qui est parti en sucette, puisque tous deux pensent revenir à la prochaine présidentielle, même Arielle Dombasle, en les voyant, dit « oui ils sont graves, il faut les piquer ». Et pourtant là aussi, Hollande a trompé Royal avec Trierweiler, qu’il a trompé avec Julie Gayet, qu’il trompe sûrement en ce moment avec Louane, mais les gens, au lieu de se dire « ah le sagouin, il a le bassin en feu, quand il prend son bain, je suis sûr que l’eau boue », se disent « il a le droit à sa vie privée », et même si une photo fuitait de lui en train de se faire fouetter devant le Parlement Européen par Pierre Moscovici lui susurrant « et ma social-démocratie, tu l’aimes, ma social-démocratie ? », dans le ¼ d’heure le peuple serait passé à autre chose. Alors que Mme Royal, si la seule fois où elle a bien voulu se rendre dans le pôle nord, elle avait fait un bisou eskimo à Akiak, ce jeune chasseur de phoques qui a un igloo de 16 pièces, la presse se serait déchainée. Autre exemple, Miley Cyrus, je te dis qui c’est, auditeur d’Inter, reste, mon bichon. Miley Cyrus c’est une pop-star ricaine, fille de Billy Ray Cyrus, un chanteur de country, donc très vite la petite s’est dit « il faut que je me démarque, sinon je vais porter des bottes qui sentent toute ma vie et je serai encore moins crédible que Francis Lalanne ». En 2013, elle a par conséquent tourné un clip dans lequel elle était nue à cheval sur une boule de démolition, ce qui a généré une hausse de 700% des inscriptions en BEP bâtiment, Martin Bouygues depuis le toit de Bouygues Immobilier a été obligé de projeter du ciment pour repousser les pervers qui se tripotaient devant l’immeuble.

