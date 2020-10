Dans sa chronique qui maltraite l'info,Tanguy Pastureau nous parle de défilé de mode, de DJ Coucou Chloé, et d'une bêtise de Rihanna.

Je vais vous parler de Rihanna, cette chanteuse de 32 ans, originaire des Caraïbes, comme Philippe Lavil, mais avec moins de sex-appeal. C’est une superstar mondiale, tout le monde l’aime. Si elle se balade dans la rue à Paris les gens crient « Rihanna ! », si elle se balade dans la rue à Mont-de-Marsan, les gens crient « C’est pas possible, ça peut pas être elle, qu’est-ce qu’elle foutrait à Mont-de-Marsan ? ». Moi, Rihanna, je m’en fous, j’ai 46 ans, j’ai connu Corynne Charby, Phil Barney, donc je regarde ça avec un peu de condescendance. Mais les plus jeunes que moi, c’est-à-dire de plus en plus de monde, Rihanna, ils l’adorent.

Sauf cette semaine, elle a fait une erreur, basique pourtant, elle a déconné avec l’islam, tout le monde sait que faire ça, c’est l’autoroute pour la polémique, sur CNews, parfois Pascal Praud a envie de faire pipi, il dit à ses polémistes « islam !», il sait qu’il a 14 heures devant lui pour y aller, il peut prendre une douche, faire une sieste, construire un meuble en bois, le temps que les autres couillons se disputent.

Donc Rihanna a fait un défilé de mode, parce qu’elle a une ligne de lingerie, qui s’appelle Savage X Fenty, je suis allé voir le site, j’y ai passé quatre… minutes, enfin… heures, sachez qu’il y a un produit acheté = un gratuit en ce moment sur tous les soutien-gorge et les bralettes, qui ne sont pas des masturbations faites avec le coude, un truc de roumain estropié sur la ligne 13 qui serait un peu chaud, non, une bralette, c’est une forme de soutien-gorge moitié brassière moitié triangle. Quand une fille se désape et a une bralette, vous pouvez partir en disant « Désolé, il y a trop d’infos, je vais faire l’amour à une no bra ». Là non plus, rien à voir avec les coudes.

Donc le défilé est diffusé par Amazon Prime, il y a des culottes, des soutifs, des bas de pyjamas… et de la musique, sinon on aurait l’impression de mater sa petite amie quand elle a tourné au Malibu toute la soirée et qu’elle parcourt le F2 en se prenant pour Carla Bruni. En 1992, pas aujourd’hui, sinon il suffit de s’allonger sur un canap’ pieds nus entre une gratte sèche, deux chats et Sarko, pour les distinguer. Sarko, c’est celui qui se lave au gant de toilette parce qu’il a une trop petite langue.

Rihanna a donc choisi une DJ : DJ Coucou Chloé, ce qui est aussi con que de s’appeler DJ Salut Jean-Luc. Et là, Coucou Chloé fait une gaffe, elle diffuse sur de la musique un hadith, ce qui pour nous les musulmans, est sacré, puisque c’est un recueil des paroles de Mahomet, ça s’appelle un hadith, alors qu’un recueil des paroles de Jenifer, ça s’appelle un livre en promo. Donc là, les gens qui, chez eux, assistent au défilé, s’offusquent, ça part en hashtag, avec toute la retenue qu’on trouve sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire que certains demandent à remplacer le cochon du méchoui de la CGT de Bry-sur-Marne par Rihanna. Celle-ci s’excuse, parce qu’elle a des slips à vendre, elle a la même vie que ta tante qui bosse chez Etam, sauf qu’elle, elle a un vrai salaire. Or, la polémique est mauvaise pour le business. Elle écrit « C’était une erreur, je ne joue avec aucune sorte de manque de respect envers Dieu ou aucune religion, signé Rih », Rih c’est son petit diminutif, ce que ne fait pas Morgane Cadignan, parce que ça fait soit Mor soit Morg, si elle s’était lancée dans le death metal, elle aurait pu s’appeler Mort, Verrue ou Testicule de Bouc Pourrie, mais dans l’humour, Morgane Cadignan, c’est plus neutre.

Bref, les gens lui ont vite pardonné, parce que c’est Rihanna. Vous, vous mettez un hadith sur de la house, vous êtes blacklisté par le Qatar, vous pouvez juste mixer dans le hall de Valeurs Actuelles à la fête d’anniversaire de Geoffroy Lejeune, déguisé en templier. Mais Rihanna, on lui pardonne tout.

