Tanguy a lu la dernière étude sur les anti-masques, il nous raconte

Hier, je lisais un article à propos d’Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, ça fait 2 Ramadan, c’est beaucoup pour qui aime le rituel du petit-déjeuner, par exemple. Figurez-vous qu’Hani Ramadan, sur son blog, vient d’annoncer qu’il remettait en cause les attentats du 11 septembre, 19 ans après, il est en retard, bientôt il va dire que Ravaillac s’est tué tout seul en glissant sur son épée. Il pense qu’il y avait des explosifs placés sur les tours et que W. Bush a déclenché ça depuis son clic-clac afin d’avoir une excuse pour envahir l’Irak, il en fallait une, vous ne pouviez pas dire « avec Saddam, le feeling passe pas, jamais un coup de fil, vous voulez chanter Tata Yoyo, il connait pas les paroles, donc je vais le tuer ». Pourtant Hani Ramadan n’est pas un abruti, il est docteur de lettres et philo à l’Université de Genève, la fac où on règle les frais d’inscription en cash à l’arrière de la Rolls-Royce. Mais il se laisse aller à la facilité, en mars il avait dit que la fornication était à l’origine du coronavirus, alors que non, elle est juste à l’origine de la naissance de bébés, ce qui est semblable, le Covid on ne respire plus, la parentalité on n’a plus le temps de respirer.

Donc Hani Ramadan est intelligent et complotiste, ce qui n’est pas antinomique. Une étude sur les anti-masques est parue hier, de la Fondation Jean-Jaurès, JJ pour les socialistes, ils ont interrogé 1000 anti-masques, bah on n’est pas sur des désocialisés en fin de droits qui pensent capter des voix d’aliens dans leur tête alors qu’ils ont juste les écouteurs et que ce qu’ils entendent c’est l’album d’Arielle Dombasle et Nicolas Ker. Les anti-masques, c’est 36% de CSP , 63% de femmes, moyenne d’âge 50 ans, niveau minimum Bac 2, en fait, c’est l’auditeur d’Inter, l’anti-masque, sauf quand il peut y ajouter une plume, blague interne à France Inter, Jérôme Garçin représente, ouais gros. Mais leur profil de derniers lecteurs en vie de Télérama ne les empêche pas de se méfier, 94% des sondés refuseraient de se faire vacciner contre le Covid, dont moi d’ailleurs, j’ai peur des aiguilles, même quand je passe devant le magasin Phildar je m’évanouis. La seule fois où j’ai voulu donner mon sang, au dernier moment, je leur ai dit « je peux pas, vous voulez pas un don de sperme à la place ? », bon, à ce moment-là, les 3 types présents dans le van se sont désapés en criant « un peu qu’on veut, yes, place à la fiesta, tu appelles Nagui ? », enfin, c’est gênant d’en parler.

Toujours dans l’enquête, 2% des anti-masques font confiance à Emmanuel Macron, c’est bas puisque dans la population générale, ça monte à 2,1%, niveau popularité, il est entre le typhus et les poivrons. Et surtout, les anti-masques sont libertariens, le libertarisme, ça consiste à refuser l’ingérence de l’état dans la vie privée, par exemple, un mariage, vous refusez que le maire soit là, vous prenez à la place un mec des espaces verts de la commune, il jette des fougères sur les mariés en criant « c’est toujours ça que Silence ça pousse n’aura pas », et les mariés partent vers la salle des fêtes en motoculteur. En gros, un libertarien ici va juger que Jean Castex n’a pas à l’obliger à porter le masque, surtout que Castex n’a pas dit s’il vous plait, j’ai écouté. Non, il a dit que ce n’était pas une vie de bagne, il a raison, il faut se protéger, comme lors d’un rapport intime, la différence étant que là ça dure plus de 3 minutes.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !