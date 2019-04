Comment faire l’amour sans faire de mal à la planète ? Parce que les préservatifs, par exemple, sont en plastique, on les jette, ils se retrouvent dans l’océan, et après la séance d’apnée des successeurs de Jacques Mayol, c’est quasiment du X.

La transition écologique touche aussi le sexe, alors, pour nos auditeurs qui depuis plusieurs années déjà sont plutôt branchés visionnage de série ou lecture de bouquins, puisque nous sommes sur France Inter, petit rappel, le sexe, qu’est-ce que c’est ? Et bien c’est une activité physique, comme le tennis, sauf que tous nous avons le matériel nécessaire sur nous.

Contrairement à la planche à voile ou au golf, il n’y a pas besoin d’être licencié d’un club pour le pratiquer, même s’il existe des clubs pour le pratiquer, je pense au Pink Moon de Charleville-Mézières, où Silvio, le patron, qui en réalité s’appelle Jean-René, mais ce prénom suscite autant le désir que la musique de Lou Doillon l’envie de faire un pogo en hurlant qu’on aime Satan, a une carte des cocktails sur laquelle chaque cocktail correspond à un numéro de position du kama-sutra, ne prenez pas le 69, parce que Silvio remplit votre verre avant de le retourner, résultat vous avez tout sur les genoux. Ensuite, votre conjoint pense que vous êtes un alcoolique, alors que vous êtes juste un partouzeur, et c’est important, dans un couple, de connaitre précisément les défauts de l’autre, Eva Braun, par exemple, reprochait à Hitler d’être mal coiffé, toujours la raie sur le côté, elle lui disait « tu ressembles à Alain Duhamel », il répondait « qui ? », normal, en 1938 Alain Duhamel n’était pas connu, il débutait à peine dans le métier, alors qu’en fait, Hitler avait des défauts largement plus gros que sa coupe.

Or, prenez Eddy de Pretto, qui a l’air gentil et sensible, une fois coiffé normalement, il sera parfait. Bref, le sexe, c’est formidable, et c’est la seule activité accessible à tous, alors que la pelote basque, il faut être basque. Christophe Castaner, qui est provençal, ne peut pas en faire, ce qui fait qu’il s’est rabattu sur le sexe, il vit des soirées d’anniversaire débridées vodka-pomme-MST.

Seulement, le problème du sexe, c’est 1- que ça dure peu de temps, c’est pourquoi on a besoin de fictions comme Capitaine Marleau pour occuper le reste de sa semaine, voire si on ne couche plus du tout, s’enquiller tout Game Of Thrones.

Ensuite on raconte dans un bar qu’on a pleuré à l’épisode 7 de la saison 5 quand le dragon il meurt, et ça donne encore moins envie aux autres de coucher avec vous. 2- le sexe, c’est sale, on s’en met partout, il faut laver le linge, se doucher, c’est donc une aberration écologique. Jacquie et Michel ont plus fait de mal à la planète qu’Arielle Dombasle quand elle prend un jet privé pour faire un Paris-Melun.

Heureusement est arrivé le sexe eco-friendly, qui respecte la planète, Le Monde a fait un article là-dessus ce week-end, et c’est une révolution, fini le sexe à l’ancienne le samedi soir devant Ruquier alors qu’au moment où on jouit apparait à l’écran la tête de Charles Consigny, ce qui donne l’impression de faire l’amour à un mec de droite, essaie auditeur d’Inter, tu vas découvrir d’autres horizons, Benoit Hamon est une impasse.

Exemple, dit Le Monde, vient d’être lancé Gaia Eco, 1er vibromasseur biodégradable, en amidon, comme les cols de chemise, mais en moins pointu, donc on n’a pas mal, les Bee Gees en 77 ont essayé avec leur col à eux, ils se sont fait un déchirement. En 15 jours il était en rupture de stock, Noël Mamère en a pris 30, depuis il est en orgasme permanent. Parce que l’écologie, pendant longtemps, ça ne faisait pas envie, à chaque fois qu’ici on a reçu des écolos, ils sentaient fort, avaient les dents jaunes, des poils partout, je me souviens que même Daniel Morin nous disait « ces mecs, ce sont des déchets ».

