Dans la vie, certaines personnes sont plus clairvoyantes que d’autres...

Oui, exemple le coronavirus, quand il est arrivé, on déconnait, « oui, on dirait une marque de bière, oui, Corona, c’était un groupe de dance », on riait, on se tapait dans le dos, une fois vous avez même twerké sur moi, Nagui, l’autre n’était pas ce potentiel puit à virus mais juste une enveloppe corporelle tantôt glamour, Gérémy Crédeville, tantôt velue, Daniel Morin. Et paf, le corona, on se l’est pris dans la tête, plus personne ne rit, ça fait 3 semaines qu’on est enfermé, j’ai l’impression d’être Nelson Mandela avec plus de confort et moins de convictions.

Et hier je regardais les réseaux sociaux, l’Instagram de Nelson Monfort pour voir en plein confinement quelle langue il utilisait pour se parler à lui-même, le peul en rimes pauvres ou l’araméen de bazar, quand je vis passer une vidéo de Maurice Dantec, écrivain décédé, comme tous les bons écrivains, à qui on doit Babylon Babies. Le truc est tweeté, retweeté, on voit Dantec en 2003 chez Thierry Ardisson, qu’il y a 2 ans j’appelais Mon Titi, c’était mon ¼ d’heure warholien, ensuite Marina Rollman a percé et aujourd’hui seule la chaine Animaux accepte de me filmer, et encore ils me disent « fais le teckel ». Et Dantec dit « un jour, il y aura une pneumopathie virale de Hong-Kong et des réseaux terroristes qui auront des sanctuaires au sein des états », donc le Covid et Daech en Syrie, l’air de rien, il annonce le futur, c’est comme si Alain Duhamel disait « pour l’an prochain, je crois que je vais garder la même coiffure, que j’ai adoptée en 71 ». Alors après, je n’ai pas regardé toutes les vidéos de Dantec, peut-être qu’à un moment on le voit dire « oui, je prévois à terme un come-back fracassant de Tatayet » ou « à mon avis, Michel Sardou en 2020 va adhérer à Lutte Ouvrière », mais là, quand même, on se dit qu’il était fort.

En Inde pareil, un ado de 14 ans, Abighya Anand, il y a 8 mois sur sa chaine YouTube, avait prédit la propagation d’une maladie mondiale pour cette année. C’est un gosse fan d’astrologie, le seul type de 14 piges à devenir moite devant un poster d’Elizabeth Tessier, et il dit que fin mai, ça ira mieux. Pourquoi ? Et bien, je le cite, « parce que Mars se joindra à Saturne et Jupiter, ainsi que Rahus », Rahus est le nœud nord de la lune, je ne savais pas que la lune avait des nœuds, on est là à faire tout un plat parce qu’en 69 on a grimpé dessus, en fait, on montait à la corde, c’était la même chose. L’humain a vraiment tout raté, contrairement au sanglier qui lui a atteint des objectifs menant à une vie extraordinaire, puisqu’il se roule à poils dans de la boue.

Il faut écouter les gens qui savent, regardez Roselyne Bachelot, avec ses stocks de vaccins, de masques, la France entière s’était moquée d’elle, en 2009 un spectacle de stand-up, c’était un mec qui montait sur scène, il disait « Roselyne Bachelot », le public se marrait, il sortait de scène. Moi-même, j’ai vérifié, le 12 novembre 2009, j’ai fait sur RTL une chronique intitulée « Roselyne Bachelot est complètement piquée », là je viens de filer 300 balles à un mec de Dailymotion pour qu’il éclate le serveur sur lequel elle est stockée à coups de latte. Et bah en 2020, on réalise que faire des réserves au cas où un virus nous tombe sur le crâne, c’est pas si con, c’est même normal en fait, l’état a le devoir de protéger sa population. Qu’on fait ceux qui ont suivi ? Rien.

Bref, tous ces gens, qu’ils soient illuminés ou pragmatiques, étaient en avance. Moi j’ai envie d’entrer dans la postérité un jour, donc j’annonce ce midi en direct, euh.. bah euh… Ouais, bah je vois rien. On est sur une fin de carrière, Nagui. Au revoir.