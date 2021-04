Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous parle des deux choses importantes dans la vie : l'argent et le star system. Kim Kardashian est devenue milliardaire et Gwyneth Paltrow a sorti une bougie, pas au parfum vagin cette fois-ci, à autre chose...

Mon problème dans la vie, c’est que je n’ai pas assez d’argent, donc je me limite, sinon moi aussi je lancerais des fusées comme Elon Musk, vous croyez que si je lance juste des bâtons à mon chien, c’est par choix ?

Moi j’étais fait pour la grande vie, ma plage privée avec ma mouette personnelle qui défèque sur ceux qui ont osé poser leur serviette sur mon sable. Mon jet privé, pour repartir après le spectacle et zapper la nuit à l’Ibis Style de Metz. Mon chirurgien, si j’avais de l’argent, j’aurais la tête de Karen Cheryl, les pectos de Lizararu, le casque en cheveux de Nathalie St-Cricq et les fesses de Kim Kardashian. J’ai toujours rêvé d’avoir des fesses comme ça, parce que c’est une sorte de 3ème main, avec on peut casser des noix de coco tout en jouant à la belote. En vacances aux Seychelles, ça peut être pratique, je rappelle que je me mets dans la situation où j’aurais énormément de fric, du coup j’oublierais jusqu’à l’existence même de la Baie de Somme. Et du Touquet, je dirais : « quoi, ce repère de gueux, avec ce couple de migrants venus d’Amiens, là, les Macron qui vont au club de tennis de la ville parce qu’ils n’ont même pas leur terrain à eux ? Ah mon Dieu, c’est Philippe Poutou en propre ».

Mais bon, faut être lucide, c’est cuit, quatre ans que je suis à France Inter, lieu sympa mais tu comprends vite que c’est pas là que tu vas te faire des testicules en or, tu vises un petit gland en cuivre, c’est le maximum.

Alors que Bernard Arnault, par exemple, lui n’a pas une vanne, une soirée avec lui ça doit être moins fun qu’un bain de mer quand à côté il y a un bateau qui fait la pêche électrique, mais il a 127 milliards d’euros, c’est une estimation parce que personne n’a le courage de compter tellement il en a, même Bertrand Renard des Chiffres et des Lettres quand on lui a demandé, a répondu « tu me laisses sinon je te fous les doigts dans tes deux yeux, bâtard ».

Cette semaine d’ailleurs est paru le classement Forbes des milliardaires, et il y a de nouveaux entrants, comme le français Stéphane Bancel, PDG de Moderna, bah oui, mais pendant le 1er confinement quand nous on faisait du pain lui il faisait un vaccin. Mon conseil pour devenir riche est donc de danser kolé-séré avec une chauve-souris un peu ivre afin de démarrer un autre coronavirus et bricoler à son tour un vaccin. Olivier Dassault, lui, sort du classement, il a une excuse, il est décédé. Il est mort dans le crash de son hélicoptère, c’est la sortie de route en Twingo des ultra-riches.

Sinon, l’homme le plus friqué du monde est toujours Jeff Bezos, il a le nom à la con d’une star du X grecque, mais il a 177 milliards de dollars dans son cochon.

Et puis, je parlais de ses fesses, car après tout, c’est qu’il y a de mieux chez les gens, le reste c’est sympa, mais personne n’est excité en pensant au coude de son conjoint, à part 3-4 lépreux, Kim Kardashian est devenue milliardaire. Elle vend de la lingerie, je vous la conseille, j’ai pris la même taille qu’elle, bah j’ai l’impression que mon bassin flotte dans une tente 2 places, elle fait de la télé-réalité, et elle a 213 millions d’abonnés sur Instagram, donc est contactée par les plus grandes marques pour faire du placement de produit, moi j’en ai 1100, je vais être au mieux démarché par la vache Grosjean s’ils essaient de relancer le produit.

Et tiens un peu de people, vous savez que Kim Kardashian a demandé le divorce d’avec son mari, le rappeur Kanye West, au motif qu’il racontait n’importe quoi, m’enfin si tout le monde fait ça, Jean-Michel Blanquer aussi va se retrouver seul. Et la presse explique que Kardashian a comme amie Gwyneth Paltrow, actrice barrée qui vend des produits new-age, genre des galets à se coller sur le dos, des crèmes au nénuphar, ensuite vous allez près d’un étang, tous les crapauds viennent vous draguer, ils font « coa coa coa », « bah quoi coa ? J’en sais rien ». Donc pour fêter le divorce de Kardashian, elle lui a offert des cadeaux, parce qu’aux Etats-Unis, on fait des fêtes pour le mariage, la grossesse, le divorce, même aux enterrements maintenant il y un DJ qui hurle « allez, mémé aurait voulu qu’on s’amuse, c’est parti pour la salsa du démon ».

Et qu’a reçu Kim de la part de Gwyneth, et bien un sex-toy, comment vous décrire, ça ressemble à un smartphone en mode vibreur sauf que dedans on n’entend pas la voix de sa mère, ou, si on l’entend, c’est qu’on a laissé le sex-toy dans son sac et qu’on est en train de se faire wiliwili sur le zouzou avec son Samsung, ce qui est gênant parce que si on atteint le summum du plaisir sur une notification de Morandini.com annonçant le retour de Tex, ça peut perturber la sexualité pour la vie. Ensuite à chaque mauvaise blague, on devient moite, donc les déjeuners le dimanche en famille c’est fini. Gwyneth a aussi offert à Kim, nous dit-on, un lubrifiant, apparemment pour Gwyneth le divorce est une bonne nouvelle. Ainsi qu’une bougie, car Gwyneth est la reine des bougies bizarres, elle avait sorti l’an dernier une bougie senteur vagin, j’en avais parlé ici, elle s’est très bien vendue. A titre personnel, cannelle et fraise sont des parfums que j’aime, si jamais quelqu’un veut m’offrir une bougie, pas la peine d’aller sur le site de Gwyneth, un tour chez Casa, ce sera très bien.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !