Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous parle d'un spermicide anti-viral et booster de libido.

La plupart des mots finissant en -cide incluent une fin funeste : un régicide, ça signifie qu’on tue un roi, un suicide, qu’on se tue soi-même, si c’est le roi qui se suicide, on ne sait plus trop, c’est pour ça qu’on fait tout pour qu’il soit bien, pas par humanité, juste parce que la sémantique ça nous gonfle. Vermicide veut dire qu’on tue des vers, liberticide que Gérald Darmanin prépare une loi, et lucide, je sais pas, qu’on écrase des petits Lu, des allergiques au gluten énervés. En fait il y a un seul truc en cide de super, c’est le spermicide, qui tue les spermatozoïdes, ces machins qui nagent, comme Florent Manaudou, sauf que lui ne nage pas vers l’ovule, ou alors depuis le début il est incompris et c’est pour ça que parfois il a l’air à peine content quand il remporte une médaille. En 2012 des experts en lecture sur les lèvres l’auraient vu dire tout bas, alors qu’il était sur le podium, « moi ce je voulais, c’était un ovule, les mecs ». Le seul souci avec les spermicides, c’est que souvent ils sont mal utilisés, j’ai lu sur Doctissimo que pour qu’ils soient efficaces, il ne faut pas se laver pendant 6 à 8h après le rapport, ça fait qu’on a plus ou moins la vie d’un sanglier. On sent la bête, si après on va en forêt de Fontainebleau se balader, dans la minute on voit arriver les chiens de chasse à courre. L’avantage avec le spermicide, c’est qu’ensuite on n’a pas d’enfant, et on garde une vie normale, c’est-à-dire que sur la box on ne prend pas le bouquet famille, qu’on ne pousse pas de cris de joie quand le petit réussit à faire du vélo, ni de cris d’horreur quand le petit, après avoir réussi à faire du vélo sur 4 mètres, se crashe contre un pin.

Des chercheurs américains, récemment, ont donc décidé d’inventer un spermicide top, la crème des spermicides, celui qu’on laissera trainer sur sa table de chevet quand on ramènera quelqu’un à la casa, et qu’elle dira « quoi, hmm, coquinou, je vois que tu as le spermicide Sperm Killer 3000 ? », et là on dira « bah oui t’as vu ta gueule, tu penses vraiment qu’au-délà de 20h45 on a un avenir ? », la personne répondra « quoi, mais il est 20h40 ! », et on dira « oui bah je me connais ».

Les chercheurs ont donc créé un gel à base de gossypol, une substance qui inhibe la mobilité des spermatozoïdes, ça revient à jouer à "Un, deux, trois… soleil" avec eux, ils ne bougent plus, comme la tête de Nicole Kidman. Et là ils se sont dit « tant qu’à faire un gel, on va lui donner d’autres propriétés », donc ils ont ajouté du tenofovir, un antiviral, ça permet d’éviter les MST, ces maladies désagréables qui font que sur tout le corps on a la même couleur sauf à un endroit. Et enfin, parce qu’on est aux États-Unis, pays de la performance, il faut savoir que Joe Biden arrive à cracher ses dents à plus de 37 mètres, ils ont ajouté un booster de libido, la nitroglycérine, attention, ça n’est pas celle du FLNC il y a 30 ans, n'allez pas vous entourer le sexe de pains de plastique, vous ne séduirez que 2-3 mercenaires serbes. Non la nitroglycérine ici sert à stimuler l’afflux sanguin localement, en gros, tout le sang part dans le bas-ventre, le reste du corps n’est plus irrigué, vous perdez un bras en Vélib, happé par un bus, pas une tâche de sang, c’est pratique parce qu’il faut déjà couper une manche à son sweat shirt, si c’est en plus pour avoir le laver, ça va quoi, on n’est pas là juste pour les lessives. Donc on a affaire à un gel triple-action : contraceptif, antiviral et booster de libido, la totale, j’ai envie de dire vive la science, autant la brebis clonée en 96, j’ai pas vu l’intérêt, dépenser un fric fou alors que la même chose dans un coin d’étable avec un mouton un peu hot, le résultat était semblable, autant là, yes papa. D’autant que ça a l’air fiable, parce que les chercheurs ont testé l’efficacité contraceptive sur du sperme de porc, ils avaient créé une petite ambiance, bougies, nappe en tissu, pâtes aux truffes, le porc a fini par se détendre, et l’efficacité est de 100%, comme le vaccin chinois contre le Covid, selon les chinois.

