La France est-elle mauvaise élève en matière d'écologie ?

N : Tanguy, samedi, la France est entrée en déficit écologique.

T : Oui, ça signifie que le 5 mai, on avait bouffé l'ensemble des ressources offertes par la nature pour un an, c'est le même principe que le buffet Flunch à volonté dans lequel on tape comme des morfales en bouffant autant de salami qu'en 7 jours, mais à l'échelle de la terre. Si la planète entière vivait comme nous, français, on serait cuit, notre seule chance, c'est qu'il y a des pauvres ailleurs dans le monde qui ne consomment pas, puisqu'Angelina Jolie ne peut pas adopter tout le monde et donc les gosses restent sur place dans leur vie de misère en se disant "tant pis, on va attendre Madonna". En 1970, cette époque où 80% des gens ressemblaient à José Bové, y compris les femmes mais sous les bras, le déficit écologique tombait le 29 décembre. En 2000, c'était le 1er novembre, et là, 18 ans après, le 5 mai, plus on est sensibilisé à l'écologie, moins on fait attention, c'est comme si après une campagne anti-sida dans un lycée, les kids faisaient des tournantes sans capotes. C'est donc officiel, Nicolas Hulot ne sert à rien, on va pouvoir le mettre sur Le Bon Coin, Franck Provost va nous le prendre pour montrer à ses équipes ce qu'il ne faut pas faire, et le Make our planet great again de Macron, c'était de la soupe, de la poudre de perlinpinpin comme il dit lui, puisque c'est le seul chef d'état à parler comme la fée Clochette, c'était juste pour contrer Trump, qui s'en tape autant que nous de la planète mais qui au moins, lui, le dit. Comme tous les enfants, il est 100% honnête, et quand il se dispute, il fait copain 4h après, ça a fait ça avec Kim Jong-un, le sociopathe à tête de hamster.

D'après le WWF, association qui dès 1961 s'intéressait aux pandas, soit 55 ans avant Brigitte Macron, si tous les terriens vivaient comme nous, il faudrait 2,9 planètes Terre, donc à part si on prend la tête de Zlatan, qui est grosse comme 15 000 melons, qu'on l'envoie en orbite et que nos gosses partent vivre dessus, ça va être compliqué. Les planètes terre, c'est aussi impossible à reproduire que les fans de Michèle Torr. On n'en a qu'une, et la terre, contrairement à la Torr, ne chante pas, donc on devrait la protéger, se prosterner devant Anne Hidalgo, lui dire "madame, c'est vous qui aviez raison, je suis un étron, frappez-moi les fesses avec une chaine rouillée de Vélib", tant qu'à devenir écolo, autant en même temps se faire plaisir. On devrait expliquer au patron du Balto, ou un autre bar où Benoît Hamon vide des 8.6 pour oublier sa carrière, que les pailles en plastique, les tortues de mer se retrouvent avec dans le nez, comme les acteurs à la fête après la céremonie des César sauf que les tortues sniffent du plancton, comme Georges Pernoud dans sa période junkie, et qu'elles en meurent. Pareil, on devrait arrêter de prendre l'avion pour aller se cuire le cul à Dubaï, parce qu'avec le réchauffement, vous allez au plan d'eau du Coiroux près de Tulle, c'est pareil, et si vous êtes raciste, c'est mieux, parce qu'il y a pas d'arabes.

N : Mais que préconisent les associations pour que la France devienne un bon élève ?

T : Et bien le WWF demande au gouvernement de soutenir la baisse de consommation de viande, ce qui n'est pas gagné, parce que les mecs sont à genoux devant les lobbys, tel le pape François devant des pieds de migrants. En 2016, l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes a même fait une campagne de sensibilisation dans les cantines, en gros, ils ont dit aux gosses "salut les piou-pious, vous trouvez ça mignon un petit veau qui tête sa mère, et ben on s'en fout, bouffez-les tous les deux + le daron", les gosses ont fondu en larmes, depuis ils ne mangent plus que du tofu. Un végétarien a une empreinte carbone de 50% moindre par rapport à un viandard, donc faites comme les stars, toutes sont vegans, Nabilla, vegan, Kim des Marseillais de W9, vegan, donc là on se dit "mon dieu, ou ensemble vide pour les athées, le fait de ne pas bouffer de sauciflard, ça a fait en sorte que leurs neurones sont descendus jusque dans leurs orteils à cause des carences", mais pas du tout, elles étaient déjà totalement cons avant. De vegan, il y a aussi des gens brillants, dont Bill Clinton, qui a longtemps servi sa viande à lui à de jeunes dames, mais là ne mange plus celle des bêtes, Nathalie Portman, Samuel L. Jackson, Forrest Whitaker, etc.

Sinon, ce qui nous plombe, ce sont les transports routiers, on devrait miser à fond sur le fret ferroviaire, mais l'activité est en plein marasme à cause de l'état du réseau, qui est le même que celui de la tête de Silvio Berlusconi. La SNCF fait donc les travaux la nuit pour restaurer le machin, or c'est la nuit que circulaient les trains de fret, donc on met tout dans des camions, ce qui est moins bien parce que jamais sur la locomotive d'un train vous ne voyez marqué Patrick 59 en néon bleu. Bref, notre écosystème n'en peut plus, en 6 mois, on nous a annoncé la disparition des oiseaux à la campagne, les abeilles, c'est fini, en fait, il va juste rester Karine Le Marchand pour ses castings sauvages d'éleveurs à faire jouir et c'est tout. Et ce n'est pas de ce type de semence-là dont la terre a besoin, mais de belles graines bio pour faire rêver les mangeurs de quinoa que nous sommes, nous les citadins, qui faisons H24 la leçon aux campagnards parce qu'on a écouté 3 fois Tryo, mais qui prenons notre bagnole à tout bout de champ juste parce que le biclou ça fait mal au uque. Ce que montre notre déficit écologique du 5 mai, c'est qu'on est tous coupables, sauf Doc Gyneco qui a une empreinte carbone zéro parce qu'il reste allongé jour et nuit sur son tapis en fumant ce qu'il a fait pousser dans son bac à fleurs. En ville on se fait gazer par le diesel, à la campagne il y a tellement de pesticides que si on a des morpions, ceux-ci meurent à même notre pubis dans une dernière chatouille, mais on s'en tape, on continue à vivre exactement comme avant. Nicolas Hulot est à saisir sur Ebay pour un euro, n'hésitez pas, adieu.