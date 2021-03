Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous parle de Meghan et Harry, ce petit couple fragile...

Ah, je vais vous dire, on a eu raison il y a 200 ans de passer notre famille royale à la trancheuse à cervelas, on est peinard en France, en haut de la pyramide il y a juste Castex, qui s’exprime le jeudi à 18h, une fois la semaine il dit : « la situation a encore empiré sur le front du virus, c’est pourquoi je propose de rien faire », le reste du temps il somnole. On est tranquilles. Mais les anglais, ils ont encore les leurs, et c’est un bordel, le prince Harry, il part tellement en sucette que la Pie qui chante a essayé de lui enfoncer un petit bâton.

Je résume les faits, dimanche sur CBS, Oprah Winfrey, l’équivalent local d’Evelyne Thomas sur la chaîne Non Stop People, a interviewé Harry et Meghan, interview vendue à la chaîne 8 millions de dollars, à côté Cyril Hanouna et son contrat chez Bolloré c’est un allocataire du RSA qui vend son rein sur le Bon Coin pour survivre.

8 millions alors qu’ils sont tous les trois dans un jardin autour d’une table en teck, à faire, l’émission a coûté 12 euros 10, c’est la marge la plus importante de l’histoire du capitalisme. Désormais à l’ESSEC le matin, ils prient en direction de Wall Street en criant « Oprah Akbar». Harry et Meghan vivent à Santa Barbara en Californie, dans une grande villa où ils pleurent et ils hurlent parce que psychologiquement ils sont brisés, si la série "En Thérapie" les faisait entrer dans le casting, la saison 2 ferait 600 épisodes. Sinon ils ne font rien, parce qu’ils sont pétés de brozouf, quand vous leur tirez sur le bras, il sort des pièces. Donc globalement, ils s’ennuient, et quand on s’ennuie, on ressasse, c’est pour ça que Benoît Hamon n’a pas toujours l’air bien.

Donc ils ont décidé de papoter avec Oprah Winfrey, l’autre leur a dit « j’ai vendu le machin 8 millions, donc soit Harry danse sur la table en teck en slip à trompe, soit vous m’allumez ces vieux chnoques de Buckingham qui à 24 dégagent la même dose d’empathie qu’un tueur de bébé phoque tout seul, mais faut que ça buzze, les gros loups ».

Et c’est ce qui s’est passé, les deux zozios ont sorti la sulfateuse, derrière une apparente douceur, Meghan était posée, la main sur le bidou car elle attend un 2ème enfant, ils ont déjà Archie, celui-là ils vont l’appeler Bald. Enfin, c’est Archie Harrison Mountbatten Windsor, le seul qui a des initiales, AHMW, qui ressemblent à ton mot de passe Gmail.

Donc parmi les révélations, Harry déclare que son père, Charles, et son frère, William, sont selon lui prisonniers du système, en même temps ce système-là leur permet de vivre dans des F200 tous frais payés, donc on ne va pas chouiner, quand on joue au Keno, c’est de cette prison-là dont on rêve, pas de la cabane de jardin en promo chez Gamm Vert. Harry, il n’y a que si son père et son frère annoncent qu’ils se barrent en Éthiopie sur la terre promise des rastafaris qu’il sera content.

Puis Meghan et Harry ont révélé qu’en fait ils s’étaient mariés en secret trois jours avant la cérémonie officielle, c’est-à-dire qu’ils ont été ivres quatre jours en tout. Donc ce qu’on a vu à la télé, c’était du fake, comme disent les jeunes, quand l’archevêque a dit : « vous jurez-vous fidélité ? », ils auraient pu répondre : « bah non, coco, ça va être orgie sur orgie, le but : choper les 2000 MST référencées sur sa page Facebook par Dominique Strauss-Kahn », parce qu’ils s’étaient déjà tout promis trois jours plus tôt.

Et surtout, LA révélation lâchée par Harry, il prétend que dans sa famille, certains se seraient inquiétés de la couleur de peau d’Archie, à tort, parce que Meghan est déjà métisse, elle se rapproche plus de Björk que de Youssou n’Dour, et Harry est un roux livide, donc je pense qu’Archie est translucide. Ils sont obligés de lui colorier la tête au feutre tous les matins pour être sûrs que le bus s’arrête quand il traverse le passage piéton. Forcément, la famille royale était inquiète, ça fait 1000 ans qu’ils se ne reproduisent qu’entre blancs, donc même si Harry s’était chopé un prince suédois, ils l’auraient trouvé trop méridional. La famille royale, quand ils voient Kate Bush en pleine crise d’anémie dans sa chaumière, ils disent « j’aime pas trop les arabes ».

