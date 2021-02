Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous parle d'Olivier Véran et de lui-même. Quel point commun ont-ils? Le corps, peut-être.

Rançon de la gloire, de plus en plus de gens m’écrivent pour me dire soit « bonjour vieil homme, je vous ai découvert sur le YouTube de France Inter en regardant des vidéos de Paul Mirabel, qui êtes-vous ? », soit « hello mon loup, sais-tu que tu as un faux air d’Olivier Véran ? ». Olivier Véran, c’est un médecin qui récemment a décidé de se lancer en télé, donc changement de vie, il a un show tous les jeudis avec Castex. Et même JB, rédacteur en chef de la Bande Originale, qui est un type qui au maximum a 3 interactions sociales par jour, en a utilisé une il y a 2 semaines pour me le dire. Ensuite il a demandé 2 cafés puis donc s’est tu. Alors j’ai regardé attentivement Olivier Véran, et c’est vrai qu’il est beau gosse le salaud, on a envie de se le taper à l’arrière d’une ambulance, ses cris d’extase à peine couverts par le pin-pon de la voiture. Mais en fait, je lui ressemble juste du haut du visage, on est sosie de front et d’arcade sourcilière, tant qu’on est masqués on est pareil, on devrait s’en servir d’ailleurs, lui viendrait faire des chroniques d’humour, il parlerait du début de la campagne vaccinale, et moi je me ferais vacciner en live, une fois tomber, tomber, tomber la chemise, ouuuuh Véran, ce corps de chacal, il pourrait jouer dans le film Rahan part chasser le mammouth laineux sans effets spéciaux. Il est body-buildé à donf le cochon, ça sent le mec qui a l’habitude du rameur, je pense qu’avec les 2 pagaies du kayak de Yakari il peut redresser un navire Costa à la dérive. Et c’est là que lui et moi on cesse de se ressembler, faut être honnête, on a tous les deux des abdos en chocolat, mais lui c’est en tablettes, moi en fondue. A chaque fois que je me suis désapé, il y a eu quelqu’un pour s’approcher avec un chamallow au bout d’une pique. Sinon Olivier Véran a été vacciné avec une dose d’AstraZeneca, celui dont l’efficacité est de 3% si vous avez moins de 25 ans, donc ça revient à se faire piquer pour rien, en Inde, le statut similaire c’est fakir amateur.

C’est important d’avoir un beau corps, je sais qu’on est là à jouer les littéreux, gna gna gna le jeune Voltaire sur France 2, gna gna gna Karim Rissouli et Laure Adler sur un débat de fond, et tu parles, mon cul c’est des Chicken Wings, comme on dit chez KFC. Parce que sur Instagram, ce n’est pas votre cerveau que vous montrez, ou alors c’est que vous vous êtes vraiment raté en Vélib et que vous n’aviez pas de casque. Prenez Kim Kardashian, la star ricaine de la télé poubelle, son corps c’est une œuvre d’art, elle a ajouté de la matière partout, un peu comme on rembourre l’oreiller à l’effigie de l’âne Bourriquet de son fils quand on n’a pas envie qu’il grandisse trop vite, mais sur elle. Et on peut dire ce qu’on veut, mais c’est réussi, elle peut compacter des Renault Twingo entre ses fesses. Elle est sexy, cette semaine, elle a fait une série de photos le corps recouvert de miel, sans doute une invitation à voter Arnaud Montebourg en 2022. Et puis elle est immensément riche, Kardashian, sa fortune est de 900 millions de dollars, ça n’a pas de sens, en réalité, vous pouvez vous offrir n’importe quoi, même Europe 1 ou d’autres trucs inutiles. Europe 1, Vincent Bolloré, l’autre breton célèbre après moi, ne met que 250 millions sur la table pour l’acheter, donc si Patrick Cohen, à qui il reste 210 euros 40 sur un livret A, s’associe avec Kardashian, ils peuvent se payer la station et faire en sorte qu’elle reste de gauche. Enfin, qu’elle reste. Et Bolloré, jusqu’à il y a 3 jours, se demandait s’il n’allait pas racheter RTL, il a hésité, Europe 1, RTL, nous notre rapport à la radio c’est le tuner de la Peugeot, lui il c’est un coup de fil à la banque. S’il a envie d’entendre un 3 à la suite de Florent Pagny, dans l’heure il achète Chérie FM.

