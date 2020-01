Nouveau programme sur TF1 qui arrive fin janvier, cette période où avant on avait froid et ça tombe bien, parce que l’émission s’appelle « Stars à nu », des stars vont faire un striptease intégral, mais attention, star pour TF1, c’est très large, ça inclue toute personne qui a plus de 12 amis Facebook.

Tanguy, être une star, c’est formidable.

Peut-être, je n’en sais rien à titre personnel, puisque je suis aimé au maximum de 3-4 profs bretons qui se sont laissé pousser les poils, des désocialisés qui captent Inter sur les ondes courtes.

Non, autour du plateau, en star, il y a vous, Nagui, Leïla aussi, qu’on voit au JT de France 2, une dame passe l’aspi avant qu’elle arrive en plateau pour retirer tout le jojoba tombé des cheveux de Delahousse, il y a aussi du PH neutre partout sur les murs. Et en star, il y a Albert Algoud, pour ceux qui déjà le voyaient en 93faire le con sur Canal , c’était comme aujourd’hui, sauf qu’il touchait ce qu’on appelait à l’époque de l’argent. C’est ainsi qu’on récompensait les salariés, maintenant on leur prolonge leur CDD de 6 jours et ils vous bouffent dans la main en murmurant « je suis votre chose, M. le président, faites de moi un ouvrier bangladais, humiliez-moi, je veux fabriquer personnellement votre T-shirt tandis que vous me faites pipi dessus ».

Le reste de l’équipe, soyons honnête, niveau notoriété, en a une toute petite, moi quand on m’arrête dans la rue, en général, c’est pour me dire qu’on m’a vu quelque part, mais qu’on sait plus trop où. Quand on me demande un autographe, du coup, je signe Cyril Féraud ou Alain Soral, une fois j’ai même signé Greta Thunberg, je m’étais fait une natte pour être crédible, avec ce que j’ai comme cheveux, la natte faisait ½ centimètre.

Donc résumons, dans le monde, il y a quelques stars énormes, Kardashian, Brad Pitt, le Grand Schtroumpf, que tout le monde connait des anonymes, Sylvie Sanchez, qui tient la caisse du Franprix en bas de chez moi, ou Florian Philippot, entre les deux, des demi-stars, animateurs télé en fin de carrière, blogueurs, mannequin-slips pour les 3 Suisses ou président du Modem. Et ce qui est pratique avec ces gens-là, c’est que si vous êtes producteur télé, vous pouvez leur faire faire n’importe quoi, parce qu’ils sont demandeurs, vous leur dites« bébé, on va te foutre dans un costume de pingouin sur 8 semaines, Kev Adams devra deviner qui tu es, c’est payé 4000 balles, ils vous disent banco ».

Par exemple, TF1, le 31 janvier, lance « Stars à nu », le concept est basique, on va prendre des stars entre guillemets, et les filmer en strip-tease intégral, il va y avoir de la hanche et du pubis. Mais attention, pas les stars qu’aiment les auditeurs de France Inter, Benoit Hamon ne va pas lancer son slip sur la musique de Bella Ciao, et il est peu probable que Patrick Modiano se triture les tétons telleune vulgaire chaudasse. Non, on parle de stars TF1, c’est-à-dire que vont se déshabiller Bruno Guillon, sur lui je ne dirai rien car c’est l’un de vos amis, Nagui, vous appréciez Bruno Guillon, par contre vous détestez Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, que vous aimez décrirecomme quelqu’un qui n’a ni charisme ni vision. L’autre matin, à notre réveil, je vous ai même dit « poussin, tu vas pas un peu loin ? », vous m’avez répondu « pas du tout, elle est nulle », bon.

Autre star à poil, Alexandre Devoise, qui naguère présentait le Journal du Hard etaujourd’hui le Téléshopping, par réflexe, au début, il faisait l’amour à tous les objets, mais sa relation hot avec un mixeur en 2006 a fini par le calmer. Du coup il a pu se convertir au judaïsme. Tout nu, on va avoir Olivier Delacroix, l’animateur à dreadlocks, la rencontre entreBob Marley et Tex. Mais aussi Baptiste Giabiconi, l’un des deux protégés de Karl Lagerfeld, l’autre c’était sa chatte Choupette, il est arrivé qu’il les confonde, Giabiconipendant 2 ans a dû se nourrir de Whiskas Chaton, et il fait 1m85, donc le plus dur pour lui était d’arriver à rentrer dans sa caisse.

