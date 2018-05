"Rendez-vous en terre inconnue" aurait tourné dans les Cévennes sa dernière émission. Cette information n'a pas échappé à Tanguy Pastureau, qui s'interroge sur l'authenticité des émissions TV.

A la télé, ce qu'on aime, c'est l'authenticité. Oui, ras-le-bol des bimbos débiles qui végètent dans les piscines de NRJ12, avec des poitrines tellement gonflées qu'elles se tapent des mycoses entre les seins, à cause de l'humidité qui n'arrive pas à s'évacuer. Moi, à 44 piges, ce que je veux, c'est voir un mec dans “Silence ça pousse” planter des bégonias et trouver ça palpitant. Je veux du terroir, Jean-Pierre Pernaut en sabot qui danse la bourrée, Karine Le Marchand qui fait se reproduire sous gnole des gonzes de la campagne et des filles du centre-ville. Je veux Arlette Chabot pas coiffée et des lamas péruviens pelés. Je veux du vrai, des poils, des odeurs, des lombrics et du pus. C'est pourquoi depuis 2004, je regarde “Rendez-vous en terre inconnue”, où l'on traîne une star. Mais ils ont eu aussi Mélanie Doutey, au sein d'une peuplade reculée à un point tel que l'iPhone passe en Edge. La star, au début, pleure, se sent mal, elle se dit "si j'avais voulu croiser autant de noirs, j'aurais pris le RER", puis elle finit par regarder avec tendresse ces gosses jouant avec un bâton, tandis que les nôtres, s'ils n'ont pas 4 consoles + Netflix + le wi-fi + du shit + Youporn puisqu'à cause de notre laxisme, à 8 piges ils matent des soirées uque avec plus de participants qu'il n'y a d'adhérents au Modem. C'est pas dur, il suffit de filmer un couple! S'ils n'ont pas tout ça, nos enfants nous font la tronche. Et c'est vrai que moi, je rêve de devenir une star juste pour passer la semaine en Afrique, à dire à Frédéric Lopez "Fred, c'est fini, je m'installe ici, chez les Rayouplaplas, appelle Nagui pour lui dire que je ne veux pas de l'augmentation de 700% que me propose France Inter pour 2018/2019", ce à quoi Lopez me répondra un truc comme "tu as raison, et c'est à force de voler parmi les étoiles qu'on atteint ses rêves de lune tandis que Pluton éclaire le visage du sage qui en voulant toucher Neptune tripote les Bogdanoff".

Le souci, c'est que “Rendez-vous en terre inconnue” a déjà visité toutes les tribus, donc à moins d'envoyer Gérard Longuet chez les hipsters de gauche du Canal St-Martin, c'est fini. Il y a un mois, le même Lopez a donc décidé de faire la même émission, mais en France. Il a envoyé Malik Bentalha, un des 1700 comiques œuvrant en France, dans les Cévennes. Bentalha a tourné dans Taxi 5, erreur classique, il a regardé le film, et avait donc besoin de se remplir la tête au contact de gens intéressants. Taxi, c'est comme Fast and Furious, sauf qu'au lieu que ce soit l'histoire de types qui font du tuning, c'est l'histoire de types qui font du tuning et à la fin, disent "voilà, ça fera 37 euros! Non, je prends pas la carte bleue". Et à la sortie de la salle, vous téléchargez l'appli Uber. Donc au début, on emmène la star en Côte d'Ivoire, puis en Ardèche, et dans deux ans, on dira à Mélanie Laurent "sais quoi, pupuce, tu pars chez M. et Mme Sanchez, tes voisins, tu vas voir, c'est un univers incroyable, ils mettent des napperons sur les meubles".