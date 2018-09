Pour Tanguy Pastureau, Benalla a gâché le retour des Bleus...

La France est une nation de sportifs. On a toujours été à fond sur le sport, regardez dans l'histoire, 1572, la Saint-Barthélémy, c'est nous qui avons inventé le free fight, certes avec des épées, et on n'avait pas prévenu les protestants qu'il y avait un match, mais bref. En 1791, on s'est mis à poursuivre Louis XVI, résultat, il est parti au galop à cheval direction Varennes, c'est la création du PMU. Quant à Napoléon, qu'on avait laissé seul à St-Hélène, c'était le Koh Lanta de l'époque, si jamais il avait voulu se tailler, ça aurait été un pionnier du 2 millions de mètres papillon, mais il a préféré rester à glander en bord de mer avec son chapeau à la con, Napoléon c'était le Geneviève de Fontenay d'alors. Donc le sport, c'est une passion française, vous-même, Nagui, avez claqué en juin le bilan carbone de 120 ans de tournée mondiale d'Aerosmith, à cause de vous 1000 oursons blancs sont morts au pôle nord, juste pour voir nos 11 gusses éclater les belges et les croates, une émission sur 2 vous n'étiez pas là, puis à nouveau là, puis plus là, j'avais l'impression que j'étais en train de jouer à "coucou là voilà", mais avec vous à la place de mon sexe, ce qui fait qu'aujourd'hui encore je vous confonds tous les 2, c'est pour ça que l'autre jour je vous ai regardé avec tendresse en vous trouvant encore vif pour votre âge.

Seulement, quand on gagne, derrière on est infoutu d'organiser les choses proprement, c'est un boxon semblable à celui qu'il y a dans la tête d'Arielle Dombasle. En juillet, on gagne la coupe du monde, comme tous les 20 ans, et là, on se dit "super, on va coller les mecs en haut d'un bus et ils vont saluer le peuple", ça va faire comme à un défilé de Kim Jong-un mais sans Depardieu défoncé en train d'envoyer des sextos à la moitié des tyrans de la planète, c'est le seul mec à être en permanence en 4G, 4 grammes. Quand il va décuiter et réaliser qu'il a servi la soupe à tous les tortionnaires du monde, il se mettre au Schweppes agrumes...

